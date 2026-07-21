Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebraron juntos el título de España en el Mundial 2026

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebraron juntos la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. La actriz peruana y el cantante español siguieron el encuentro acompañados por amigos y mostraron en redes sociales diferentes momentos de la celebración tras el triunfo de La Roja.

La celebración de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz

La final del Mundial 2026 terminó con una victoria de España por 1-0 frente a Argentina. El encuentro se definió durante el tiempo suplementario, cuando Ferran Torres marcó el único gol del partido en el minuto 106, resultado que permitió a la selección española conquistar nuevamente el título mundial.

La pareja siguió el encuentro juntos y compartieron imágenes de la jornada mediante sus historias de Instagram. La actriz peruana apareció alentando a la selección española mientras vestía la camiseta del equipo y utilizaba accesorios con los colores de La Roja durante el partido.

Antes de que terminara el encuentro, ambos compartieron diferentes publicaciones relacionadas con la final. Sanz mostró fotografías y mensajes de apoyo a España, mientras Cayo también publicó imágenes y comentarios sobre algunas acciones ocurridas durante el desarrollo del partido entre la selección española y el equipo argentino.

"No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla", resaltó.

Tras el gol de Ferran Torres y el final del encuentro, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz continuaron con los festejos junto a un grupo de amigos. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron parte de la celebración que realizaron después de que España asegurara el campeonato mundial.

Publicaciones de la menor de las Cayo.

España conquista el Mundial 2026

El resultado permitió a España conseguir su segundo título mundial, después del campeonato obtenido en Sudáfrica 2010. La selección española superó a Argentina en una final que llegó hasta el tiempo suplementario y terminó con el tanto de Torres, quien marcó la diferencia definitiva en el encuentro.

Publicaciones del español.

Durante la celebración, Cayo también compartió una fotografía publicada originalmente por Sanz, en la que ambos aparecen juntos y sonrientes. La actriz acompañó la imagen con un mensaje relacionado con su deseo de ver a un artista español participando en la definición del torneo.

"Me habría encantado ver también a un cantante español en la final", publicó.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz celebraron el título de España en el Mundial 2026 después de acompañar el partido desde una reunión con amigos y compartir parte de la jornada en Instagram. El triunfo de La Roja ante Argentina quedó registrado en sus publicaciones y marcó la celebración del campeonato obtenido.