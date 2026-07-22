Korina Rivadeneira FUGA del país tras confirmación del fin de su relación con Mario Hart: ¿A dónde se fue?

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas horas, Mario Hart sorprendió al anunciar que su relación con Korina Rivadeneira había terminado hace aproximadamente siete meses. Tras ello, la influencer venezolana decidió salir del país y, a través de sus redes sociales, mostró todos los detalles de su viaje y el destino al que se dirigía. ¿Ya lo tenía planeado o fue de último minuto?

Korina se va del país tras ruptura con Mario

Todo inició esta mañana, cuando, durante el programa de streaming que conduce, Mario confesó que su relación con la madre de sus hijos había terminado definitivamente hace algunos meses y que ambos habían acordado anunciar la noticia en conjunto, pero él ya estaba cansado de callar algo tan importante.

Asimismo, aseguró que, a pesar de que su relación sentimental terminó hace más de medio año, ambos mantienen una buena relación como padres y que lo más importante para ellos es el bienestar de sus hijos. Por ello, advirtió que los seguirán viendo juntos los fines de semana junto a sus pequeños.

En medio de ello, Korina sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que estaba saliendo del país. A través de sus historias mostró que había aterrizado en tierras colombianas, específicamente en Bogotá. Sin embargo, al parecer no fue un viaje de placer, sino un viaje laboral que ya tenía pactado desde hace varias semanas.

Korina se va de viaje a Bogotá

En otros videos mostró que había viajado de la mano de una marca de shampoo y que no lo había hecho sola, ya que también estuvo junto a otras influencers, como Francis Herrera y Ale Venturo. No obstante, hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre el fin de su relación con Mario.

¿Qué dijo Mario sobre la ruptura?

La esperada confesión se produjo durante una reciente edición del programa Sin+ que decir. Todo comenzó cuando su compañera Luciana Roy le preguntó directamente sobre la situación que atravesaba con la madre de sus hijos. Esta vez, Mario Hart no cambió de tema ni intentó esquivar la interrogante.

"Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algunos meses que llegó a su fin (...) He estado evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo", declaró frente a sus compañeros y a la audiencia.

Hart explicó que la separación no fue reciente, pues ambos tomaron la decisión en enero. Además, reveló que inicialmente habían acordado anunciarlo juntos, pero finalmente decidió hablar después de varios meses de rumores.

"Desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos. Esto es algo que de repente me estoy adelantando. Era algo que habíamos quedado en hacerlo juntos, pero después de tantos meses y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo y es algo que la gente se da cuenta", manifestó.

Mientras Mario Hart decidió confirmar públicamente el fin de su relación, Korina Rivadeneira optó por mantener silencio y enfocarse en sus compromisos profesionales en Colombia. Aunque ambos aseguran mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos, la influencer aún no se ha pronunciado sobre la inesperada separación.