Pablo Heredia revela qué pasó con Ale Fuller y pide respeto para ella: "El honor de una persona"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia rompió su silencio luego de que las cámaras de "Magaly TV, la firme" lo captaran ingresando de madrugada al departamento de su expareja Ale Fuller, pocas horas después de que ambos fueran vistos en el cine. Ante la ola de especulaciones sobre una posible reconciliación, el actor argentino decidió emitir un comunicado para explicar lo ocurrido y defender públicamente a la actriz.

¿Qué dijo Pablo sobre Ale Fuller?

A través de su mensaje, Heredia aseguró que decidió pronunciarse porque las versiones difundidas en los últimos días terminaron afectando la imagen de Ale Fuller. Según explicó, consideró necesario aclarar los hechos para evitar que continúen los cuestionamientos hacia su expareja, quien, a su juicio, ha sido involucrada de manera injusta en una polémica que no refleja la realidad.

El actor también aprovechó la ocasión para despejar dudas sobre otros episodios de su vida sentimental. En ese sentido, negó haber mantenido una relación amorosa con Mayra Goñi y sostuvo que entre ambos solo existió un breve acercamiento cuando llegó al Perú en 2015. De esta manera, buscó poner fin a las especulaciones que nuevamente cobraron fuerza tras la difusión de las imágenes.

"Cuando llegué a Perú en 2015 conocí compañeros increíbles con quienes construí amistades muy importantes. Con Mayra existió un acercamiento en un momento puntual, pero nunca hubo un vínculo amoroso", expresó.

Asimismo, Heredia recordó la relación que mantuvo con Ale Fuller y afirmó que ambos compartieron una etapa importante marcada por el cariño y el respeto. Sin embargo, precisó que el romance terminó únicamente por motivos personales y descartó que una infidelidad haya sido la causa de la ruptura, como se ha comentado en distintas oportunidades.

"Me parece injusto que hoy se intente instalar la idea de que Ale se involucró en una relación que nunca existió (...) Con el tiempo tomé decisiones de las que me hago responsable y algunas de ellas terminaron exponiendo a Ale a una situación mediática que nunca mereció. Eso es algo que lamento sinceramente", sentenció.

Pablo Heredia se pronuncia

Las declaraciones del argentino llegaron después de que Ric la Torre difundiera imágenes de ambos en una sala de cine y, posteriormente, el programa de Magaly Medina mostrara al actor ingresando y saliendo del departamento de Fuller durante la madrugada. Aunque previamente había señalado que solo retomaron su amistad, la difusión de estas escenas volvió a despertar rumores sobre un posible regreso sentimental, motivo por el que decidió ofrecer su versión y respaldar públicamente a la actriz.