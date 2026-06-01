¡Ampay! Miguel Trauco es CAPTADO con misteriosa joven que NO es su pareja: Magaly revela imágenes

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de un video publicado por un creador de contenido de farándula, la conductora de televisión Magaly Medina anuncia un nuevo ampay que sería transmitido en su programa y que tendría de protagonista al futbolista Miguel Trauco al ser captado con misteriosa joven que no es su pareja.

Imágenes reveladoras que se mostrarían en el ampay

Hasta el momento, se han revelado que las imágenes pertenecerían al fin de semana que acaba de concluir y el futbolista habría sido captado con una mujer que no es su pareja en la madrugada del domingo. En ese sentido, diversos medios de comunicación digital y creadores de contenido se han pronunciado por el hecho que ha llamado rápidamente la atención.

"Que hace el jugador Miguel Trauco con una joven que no es su pareja durante la madrugada del domingo", detalló el video promocional del programa.

Ampay luego de las recientes declaraciones de la madre de sus hijos

Karla Gálvez, expareja de Miguel Trauco, se pronunció sobre el fin de su relación con el fubolista recientemente y detalló que llegó a perdonarle varias infidelidades, lo que habría sido un detonante para que su relación tenga grandes problemas y no se pueda sostener en el tiempo. Sin embargo, expresó que todo tiene un límite y decidió separarse del deportista peruano.

En ese sentido, la expareja del representante del club Sport Boys, expresó que el distanciamiento con Miguel Trauco ha sido una de las etapas más difíciles de su vida ya que había compartido con el momentos importantes en su vida, llegando a formar una familia en la que se encontraban sus menores hijos.

No obstante, con estas imágenes que se presentarán en el programa de la conductora Magaly Medina, el futbolista fue captado con una misteriosa joven que no es Karla Gálvez y podría significar un nuevo capítulo en su vida tras el término de su relación con la madre de sus hijos.

Por otro lado, en las declaraciones de Karla Gálvez, la expareja del seleccionado dio su punto de vista general sobre los vínculos sentimentales y manifestó que en este momento de su vida prefiere mantenerse soltera, ya que está enfocada en sus proyectos personales y familiares.

Con esta mirada más amplia del panorama, el futbolista Miguel Trauco aún no se ha pronunciado por las imágenes que se presentarán en el programa de la conocida 'urraca', al captar un momento con alguien más que no es la madre de sus hijos.