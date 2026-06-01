Hombre entró a robar a una casa drogado, recibió golpiza de vecinos y murió horas después

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre de 35 años de edad murió en el Hospital San Salvador después de entrar a robar el martes pasado por la noche en una vivienda, bajo efectos de estupefacientes. La hija del dueño pidió ayuda por WhatsApp al grupo del barrio y un cómplice que hacía de "campana" escapó.

Según la investigación, Roberto Emanuel Aguirre, de 35 años, intentó huir tras un forcejeo dentro de la casa, pero fue rodeado e inmovilizado por unas 20 personas, entre vecinos y remiseros de una agencia cercana. Los acontecimientos tuvieron lugar en Bella Vista, Corrientes, Argentina.

El fiscal Ramón Alfredo Muth abrió dos causas: una por el robo fallido y otra para determinar la muerte, cuya hipótesis inicial apunta a un excesivo consumo de drogas. El hombre también habría sufrido una golpiza por parte de quienes acudieron al lugar.

¿Cómo inició el siniestro?

Todo comenzó pasadas las nueve de la noche, cuando una mujer advirtió que una persona había traspuesto el muro perimetral de su propiedad, sobre la calle Buenos Aires y llegó hasta el sector de la cocina.

La hija del propietario del lugar envió a sus vecinos un pedido de ayuda al grupo de WhatsApp del barrio. Y comenzó a gritar para alertar a su padre que, en esos momentos, se estaba duchando.

Tras un forcejeo dentro de la casa, el ladrón intentó volver a trepar el muro para escapar, pero cayó nuevamente al interior y fue rodeado por los vecinos y unos remiseros que tienen una base de operaciones en la zona.

Fueron alrededor de 20 personas las que llegaron al lugar e inmovilizaron al asaltante, que evidenciaba estar bajo los efectos de narcóticos.

Extraño escenario de muerte

Cuando una patrulla de la zona llegó al lugar, trasladó al atracador al hospital de la ciudad antes de alojarlo en un calabozo a disposición del fiscal Ramón Alfredo Muth.

Roberto Aguirre no presentaba lesiones de gravedad pero, unos diez minutos después de ingresar al centro asistencial, los médicos comunicaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El fiscal Muth decidió abrir dos investigaciones paralelas: una por el fallido robo en la vivienda; y otra para determinar las causas de la muerte.

Se realizó una autopsia y una serie de estudios para determinar qué sustancias había consumido Roberto Aguirre en la Morgue Judicial de la Ciudad de Corrientes.

Asimismo, el fiscal Muth aseguró que todas las personas que participaron de la detención del hombre están identificadas y varias ya prestaron declaración en la noche del martes, apenas ocurrido el hecho.