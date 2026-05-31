Korina rompe su silencio sobre su vida sentimental con Mario Hart: "Me dio lo más maravilloso"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses debido a que dejaron de mostrarse juntos públicamente, lo que desató rumores sobre una posible separación. La modelo venezolana ha salido a hablar por primera vez sobre el tema, aclarando cuál es actualmente su estado sentimental con el padre de sus hijos.

¿Qué dijo Korina sobre su relación con Mario?

En una reciente entrevista, Korina aseguró que le incomoda lo que se dice de ella en las redes sociales y que, justamente por eso, decidió alejarse un poco de estas plataformas. Según explicó, se trata de una decisión que tomó junto a Mario Hart hace algunos años.

"Justamente con Mario (Hart) hemos decidido ser muy herméticos con lo que pase en nuestra vida privada (...) Prefiero no entrar en detalles. Incluso en las redes sociales, pero tengo una amiga que me ayuda a filtrar los comentarios", indicó.

En esa misma línea, la modelo señaló que han adoptado esta postura con la finalidad de proteger a sus hijos. Respecto a si aún mantiene una relación sentimental con el piloto, prefirió no dar una respuesta directa. "Es una verdad que nos pertenece. Si hay algo que tengamos que decir, lo haremos en nuestras redes" , expresó.

Al ser consultada sobre el concepto que tiene de la felicidad, afirmó que esa palabra la hace pensar en sus hijos y en Mario. "Lo más maravilloso de mi vida son mis hijos (...) Cuando comenzamos nuestra relación, él fue tan inteligente y divertido que, como sabía que me gustaban los deportes extremos, no me invitaba a cenar, sino que hacíamos submarinismo", contó.

Finalmente, se negó a responder directamente si aún sigue enamorada de Mario y solo aclaró que es una persona sumamente importante en su vida, ya que han compartido muchos años juntos y tienen hijos en común, a quienes aman profundamente.

Paloma no descarta romance con Mario

La conversación sobre el presunto romance surgió luego de que le preguntaran directamente si podría imaginarse junto a Mario Hart en un futuro. Aunque al inicio Paloma se mostró incómoda con el tema, poco a poco respondió con sinceridad y dejó claro que sí reconoce las cualidades del piloto. Sin embargo, evitó alimentar rumores o generar interpretaciones equivocadas sobre la verdadera relación que mantienen hoy.

Paloma explicó que considera importante que Mario priorice la estabilidad de su entorno personal antes de involucrarse sentimentalmente con alguien. La exchica reality dejó entender que, pese al cariño y confianza que existe entre ambos desde hace varios años, no sería correcto iniciar una historia amorosa en medio de una situación familiar aún sensible y expuesta públicamente.

"Creo que él tiene que primero solucionar toda su situación (...) antes de que yo pueda decir cosas aquí que se van a malinterpretar", expresó.

Es así que, Korina Rivadeneira optó por mantener en reserva los detalles de su relación con Mario Hart y reafirmó que cualquier información sobre su vida sentimental será compartida únicamente por ellos. Sus declaraciones llegan en medio de rumores de separación y también después de que Paloma Fiuza evitara alimentar especulaciones sobre un supuesto romance con el piloto, insistiendo en que él debe priorizar su situación personal y familiar.