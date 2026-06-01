Indignación en Satipo: Morgue conserva cadáveres con hielo ante falta de cámara frigorífica

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una crítica situación viene enfrentando la provincia de Satipo, de la región Junín. Este hecho se habría vuelto insostenible los fines de semana tras la ausencia de personal, la cual impide la realización de necropsias, dejando a las familias en medio de una espera prolongada y dolorosa.

Falta de condiciones básicas y crisis forense

Los vecinos denuncian que las instalaciones operan bajo condiciones deplorables desde hace más de un año, esto impactaría gravemente a los familiares de víctimas de accidentes. La falta de equipos de refrigeración obliga a los deudos a comprar de manera constante hielo que les ayude a frenar la descomposición de los restos.

"Estamos con ese hielo que es de agua y eso no tiene mucha permanencia, prácticamente ya está agua, ya que es un clima de calor y si se da, está comenzando a oler ya", declaró la familiar de un fallecido.

Esta problemática no solo afecta el proceso administrativo, sino que también impacta de manera emocional a los familiares. Ante ello, una de las hijas de los difuntos reportó a través de un medio local que ha gastado más de 120 soles en la adquisición de bolsas de hielo que le ayude a preservar el cuerpo.

Según la entrevista de "Contra Reloj", el personal de la morgue incluso se habría negado a recibir más hielo en una ocasión, donde argumentaban que esto se debía a las denuncias públicas por los afectados. Esta presunta represalia agrava el clamor de los ciudadanos, que solo exigen justicia.

Respuesta ciudadana ante inacción estatal

Ante el incumplimiento de promesas de las autoridades por contratar a un médico legista permanente, la población de Satipo decidió organizarse. Ciudadanos buscan realizar una colecta pública con el propósito de adquirir una cámara frigorífica adecuada para el establecimiento de la zona.

"Yo me comprometo a hacer una apertura para esta iniciativa de 5000, ya sé que hay empresarios, hay actuales autoridades, hay gente que le sobra un centavito, yo pienso que en algo hay que apoyar a nuestra comunidad porque acá vamos a llegar alguna vez todos", indicó un vecino.

Esta iniciativa ciudadana muestra la profunda frustración social ante la ineficiencia de las autoridades locales para solucionar los problemas institucionales. La comunidad satipense recalca que la compra de esta cámara frigorífica es una necesidad urgente y no un beneficio personal, garantizando un trato digno.

La falta de este sistema de conservación, además de la ausencia de personal genera una indignación en familiares debido a la crisis forense, quienes exigen soluciones inmediatas al Estado. Tras la urgencia de contar con médicos legistas y un correcto sistema de refrigeración es fundamental para evitar la descomposición de cuerpos.