Pamela López LLORA al revelar que Christian Cueva la dejó SIN CASA a ella y sus hijos en Trujillo

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva siguen 'en la mira'. La trujillana rompió en llanto en 'La Granja VIP' tras revelar que el futbolista la habría dejado sin casa a ella y a sus hijos en Trujillo. La noticia generó gran impacto entre sus compañeros y seguidores.

Pamela López asegura que Christian Cueva la dejó sin casa

Hace unas semanas, Christian Cueva aseguró que denunciaría a la madre de Pamela López, Betthy Solórzano, por no dejarle ver a su hija cuando estaba enferma. "Regresé el sábado para ver el tema de mis hijos. (...) me dicen que mi hija estaba mal de salud. (...) Dije 'voy a verla, yo llevo a mi hija a la clínica'. Llegué y no me dejaron verla", expresó a los medios de comunicación.

En medio de este conflicto legal surge otra noticia que ha generado impacto en la farándula peruana. Pues bien, en una reciente emisión del reality 'La Granja VIP', Pamela López reveló detalles de un nuevo incidente con el padre de sus hijos, que se habría enterado tras una conversación telefónica con su hija mayor: "Cambió las chapas, me quitó todo", expresó en un inicio.

De acuerdo a lo que la influencer contó a sus compañeros del programa, entre lágrimas, ella tenía pensado ir a su casa de Trujillo con sus pequeños niños una vez concluida su participación en 'La Granja VIP', pero ello ya no sería posible puesto que el futbolista cambió las chapas del inmueble, lo que la imposibilita no solo de acudir al lugar, sino de retirar sus pertenencias.

Pamela López llora de impotencia en 'La Granja VIP'

Gabriela Herrera se solidarizó con Pamela López por su situación. Seguidamente, la trujillana y expareja de Christian Cueva no pudo evitar seguir desconsolada por la noticia y abrazó fuerte a Paul Michael.

"Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue* me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo", dijo por la impotencia de no poder hacer nada al respecto debido a que aún sigue en competencia dentro del reality.

Tras ello 'Cri Cri' aseguró que estas situaciones son muy comunes en aquellos personajes de la farándula y del deporte que tienen 'poder'. Tras escuchar esas palabras, Pamela López se secó las lágrimas para tratar de tranquilizarse y expresar: "Ya está, no quiero que me vean así tampoco".

Es así como, una vez más, Pamela López dio a conocer un delicado momento familiar. Pues bien, rompió en llanto en 'La Granja VIP' al revelar que Christian Cueva la dejó sin vivienda en Trujillo tras cambiar las cerraduras del inmueble en su ausencia.