Suheyn Cipriani revela por qué se veía nerviosa en la final del MGI All Stars: "Son errores que pasan"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suheyn Cipriani no logró avanzar más en la competencia Miss Grand International All Stars debido a que su desempeño desfilando con traje de gala en la recta final dejó mucho que desear. Sin embargo, la modelo se encargó de explicar que tuvo un percance de último minuto antes de salir a la pasarela, el cual le jugó muy en contra y, debido a eso, se veía muy nerviosa.

¿Qué pasó con Suheyn en la final del MGI All Stars?

La modelo peruana se mostró muy agradecida por el apoyo que recibió en redes sociales durante todo el certamen. Sin embargo, también dijo que quería ser sincera respecto a su desempeño en la gala final. Según contó, tuvo un problema con su vestido a último minuto, lo cual la desconcentró, ya que debían hacer ajustes poco antes de que saliera a desfilar.

"Me puse nerviosa porque me tenían que coser el cierre y tenía miedo de no llegar a tiempo; los chicos cosiendo, la producción llamándome", dijo la modelo muy apenada.

Para mala suerte de Cipriani, a pesar de que habían ajustado su vestido, poco antes de salir a la pasarela se volvió a romper justo antes de caminar frente al jurado, lo cual afectó negativamente su puntaje y la dejó fuera de la competencia.

"Yo respiro profundo. Tenía la respiración acá para poder caminar derecha y, en lo que hago así, siento que se vuelve a romper justo antes de salir y eso me desconcentró totalmente", agregó.

Suheyn toma el fallo como una experiencia

A pesar de haber sido perjudicada por el problema con su vestuario, la modelo no se vino abajo y, por el contrario, dijo que estaba consciente de que esos inconvenientes existen, son gajes del oficio y forman parte de la competencia. También pidió a sus seguidores que no hagan conjeturas inexactas en redes sociales, ya que ella acababa de aclarar lo que realmente sucedió.

"No salí con el mismo mindset; obviamente estaba preocupada porque se me abriera o algo. Traté de sacar eso de mi cabeza. Son errores que pasan, parte de la competencia. Sí había pasado algo, tenían razón; ahí les dejo el chismecito para que no sigan debatiendo en las redes", sentenció.

Es así que , la experiencia de Suheyn Cipriani deja en evidencia cómo un imprevisto de último minuto puede influir en el desempeño de una candidata en una competencia internacional. Pese al resultado adverso, la peruana optó por transparentar lo ocurrido, asumirlo como una lección y agradecer el respaldo recibido durante el certamen.