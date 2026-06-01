Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony SORPRENDE al oficializar su cambio de IDENTIDAD de género

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Emme Maribel Muñiz, hija mayor de Jennifer Lopez y Marc Anthony, reveló su nueva identidad de género en su graduación del instituto Windward de Los Ángeles. La noticia trascendió a través de una publicación en la cuenta de Instagram del instituto Windward dedicada a documentar los destinos universitarios de sus alumnos y sus nombres.

¿Quién es Emme Maribel Muñiz?

Emme nació el 22 de febrero de 2008 y tiene un mellizo llamado Maximilian David (Max). El primer antecedente público sobre su identidad data de junio de 2022, cuando en un concierto benéfico en Los Ángeles, Jennifer Lopez presentó a Emme usando pronombres neutros, equivalentes al "elle" en español.

Ahora, cuatro años después, su propio perfil de Instagram confirma un paso más en esa evolución, pues se identifica con el pronombre masculino "él" y los símbolos propios de la comunidad transgénero.

El cambio de identidad de Emme

Durante la ceremonia de graduación de la escuela Windward en Los Ángeles, Emme dio a conocer su nuevo nombre e identidad de género: Oskar Muñiz. El anuncio cobró relevancia tras una publicación en la cuenta de Instagram de la institución (dedicada a los futuros universitarios), donde se le identificó formalmente con dicho nombre.

El joven planea estudiar teatro y artes plásticas en el Sarah Lawrence College en Nueva York a partir del otoño de 2026, mostrando su interés en continuar desarrollando su talento artístico en un entorno académico reconocido.

El joven de 18 años, hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, reveló su nueva identidad de género y nombre durante la graduación de su instituto.

¿Cuál ha sido la reacción de Jennifer Lopez ante el cambio de su hijo?

Hasta el momento, Jennifer Lopez no ha realizado ninguna declaración pública oficial confirmando el cambio de nombre o género de su hijo Oskar. Sin embargo, ha expresado sus sentimientos sobre la inminente partida de sus hijos al mundo universitario, mostrando emociones encontradas y el impacto emocional que esto le genera.

Asimismo, en la ceremonia de graduación se contó con la presencia de JLo, su madre Guadalupe Rodríguez, el hermano gemelo Max y Samuel Affleck, hijo de 14 años de Ben Affleck y Jennifer Garner, evidenciando el vínculo que mantienen ambas familias pese al divorcio de JLo y Ben Affleck, finalizado en enero de 2025.

Quien no estuvo presente fue Marc Anthony, padre biológico de Oskar. Se especula que se debe a la espera del nacimiento de su hija con su segunda esposa, Nadia Ferreira.

Finalmente, se puede decir que Oskar reafirma su identidad transgénero al graduarse y marcando el inicio de su etapa universitaria apoyado por su familia.