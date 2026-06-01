Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, anuncia que está embarazada: "Ahora en casita seremos 3"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gianella Marquina sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer hijo. La hija mayor de Melissa Klug compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que atraviesa una de las etapas más importantes de su vida. La publicación generó una ola de reacciones y convirtió a la joven abogada en tendencia durante las últimas horas.

Gianella está feliz por su embarazo

La influencer decidió hacer público su embarazo luego de mantenerlo en reserva durante varios meses. En su mensaje, expresó la enorme felicidad que siente por la llegada de su bebé y contó que esta nueva experiencia ha transformado por completo su rutina. Además, destacó que junto a su pareja vive con ilusión cada momento previo al nacimiento de su primer hijo.

"Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé (...) Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito", escribió.

Gianella también se sinceró sobre las emociones que ha experimentado durante el proceso. Según explicó, estos meses han estado marcados por sentimientos intensos, entre ellos la alegría, la expectativa y algunos temores propios de la maternidad. Asimismo, señaló que los cambios físicos y emocionales han sido significativos, aunque los ha vivido con entusiasmo y gratitud.

Melissa Klug celebra el embarazo de su hija

La noticia también representa una gran alegría para Melissa Klug, quien volverá a convertirse en abuela. La empresaria y figura de la televisión suma así un nuevo integrante a su familia, mientras sus seguidores celebran esta nueva etapa que comienza para Gianella. Muchos usuarios destacaron la madurez de la joven y le enviaron mensajes de apoyo.

Tras conocerse el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de felicitación. Amigos, seguidores y diversas figuras públicas expresaron sus mejores deseos para la futura mamá. "No te creoooooooooo!! Amoooooo", "Que hermosa noticia! Mil bendiciones en esta nueva etapa", "me mueroooo que lindo amiga felicidades" o "Omg! Felicidades", "Es al experiencia más emocionante".

De esta manera, Gianella Marquina inicia una nueva etapa personal rodeada del cariño de sus seres queridos y de la expectativa por la próxima llegada de su bebé, mientras que Melissa Klug también está a la expectativa del próximo nacimiento.