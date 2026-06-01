Exchica reality revela dolorosa pérdida con EMOTIVO mensaje en su cumpleaños: "Una sonrisita que no fue"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida exchica reality sorprendió a todos al revelar que atraviesa una dolorosa pérdida junto a su pareja. La noticia la dio a conocer con un emotivo mensaje en sus redes sociales durante su cumpleaños.

Exchica reality anuncia pérdida junto a su pareja

Lo que debía ser un momento de celebración y lleno de festejo por su cumpleaños número 35, se tornó en un inesperado anuncio que entristeció a sus seguidores. A través de las redes sociales se dio a conocer que la exchica reality Poly Ávila, recordada por su participación en programas como 'Combate' y 'Bienvenida la Tarde', atraviesa un complicado momento.

Pues bien, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la excombatiente abrió su corazón e hizo una emotiva reflexión sobre el proceso de duelo que vive actualmente. De acuerdo al mensaje subido en su red social, la joven precisó que festeja su onomástico con "un sabor amargo".

"Y acá estamos. 'Festejando' con un sabor amargo. Duelando una pequeña sonrisita que no fue. Pero estuvo... unos meses, un ratito, y me hizo soñar", dijo en un inicio, lo que dejó entrever entre sus seguidores de que habría perdido un posible embarazo.

Poly Ávila revela que vive dolorosa pérdida junto a su pareja.

Poly Ávila lanza mensaje de pérdida en su cumpleaños

Pese a que la excombatiente no dio más detalles sobre cuál sería la pérdida que la acongoja, continuó con su mensaje agradeciendo todos los mensajes de apoyo y solidaridad que le llegaron en las últimas horas tras darse a conocer el suceso.

"Gracias a todxs lxs que nos llenaron de amor en estos momentos. Y a vos MI VIDA de todas las vidas, TE AMO", escribió Poly Ávila en su publicación en una historia.

Seguidamente, compartió un post en Instagram donde se le ve agarrando una torta de cumpleaños y esbozando una sonrisa en el rostro, asegurando que vive este año más de vida junto a sus seres queridos, quienes siempre le han demostrado su apoyo incondicional.

"35 con el cora un poco roto, pero enterita. No hay muchas palabras que describan lo que siento. (...) En el mientras tanto acepto y vivo la pérdida, teniendo muy presente todo lo que causaste en mi. Quizás en algún momento encontremos la explicación mi pequeña", concluyó la modelo en redes.

¿Quién es la exchica reality Poly Ávila?

Poly Ávila es una de las figuras públicas extranjeras más recordadas en el Perú tras llegar como parte del grupo Chicas Doradas. Sin embargo, la modelo argentina no tardó en ganar popularidad en nuestro país tras formar parte de 'Bienvenida la Tarde' y 'Combate'. Además, incursionó en la conducción en el 2018, cuando tuvo un bloque de espectáculos en la edición matinal del noticiero de ATV.

Es así como la exchica reality Poly Ávila dio a conocer con un emotivo mensaje durante su cumpleaños que atraviesa una dura pérdida junto a su pareja. Aunque se mostró sonriente frente a una torta, dejó claro que esta etapa la deja con sentimientos encontrados.