Jugador de la selección peruana CONFIESA que buscó apoyo del nutricionista de Lionel Messi

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la selleción peruana vive un presente positivo en su club, consolidándose como goleador tras superar años de inestabilidad física. El atacante de 29 años logró dejar atrás las constantes dolencias musculares que limitaron su rendimiento, enfocándose hoy en ser el gran protagonista del equipo cusqueño.

El viaje a Italia y la búsqueda de respuestas

Según el programa 'Mano a Mano', el Beto da Silva realizó esfuerzos extremos para salvar su trayectoria deportiva profesional. En su etapa más crítica, el delantero del Garcilazo viajó hasta Europa para entrevistarse con el nutricionista de Lionel Messi, Giuliano Poser, intentando encontrar soluciones a su fragilidad muscular.

El jugador admitió que durante mucho tiempo no tuvo un diagnóstico certero sobre el origen de sus constantes dolencias físicas. Esta incertidumbre lo llevó a explorar alternativas en el extranjero, aunque finalmente comprendió que su recuperación dependía de un cambio drástico en su preparación.

"La verdad que nunca tuve una evaluación exacta de lo que tenía. Me fui por todos los lugares posibles. Me fui hasta Italia, acudí al nutricionista de Messi, a todos lados", indicó.

La búsqueda de bienestar lo llevó a entender que la alimentación y el entorno profesional eran piezas clave. Sin embargo, el atacante peruano recalcó que el camino fue solitario y lleno de dudas, ya que ningún especialista lograba darle una respuesta definitiva sobre sus desgarros.

El impacto psicológico y el trabajo de fuerza

La recuperación del delantero no solo fue un proceso fisiológico, sino también un desafío mental muy profundo. El futbolista reconoció que las recaídas constantes minaron su seguridad personal, provocando que perdiera el placer por jugar debido al miedo de sufrir una nueva lesión.

Tras su paso por Melgar, el atacante comprendió que su problema principal radicaba en la potencia de sus fibras musculares. Bajo la guía de especialistas, implementó rutinas de fortalecimiento que mantiene hasta hoy, permitiéndole soportar la alta exigencia del fútbol profesional en la actualidad.

Esta nueva disciplina le permitió retomar la confianza necesaria para encarar a los rivales sin temor. El jugador destaca que el trabajo invisible ha sido el pilar de su éxito, logrando una seguidilla de partidos que le permite mostrar su mejor versión futbolística.

Beto da Silva logró que su cuerpo responda a la competencia tras años de dudas sobre su estado físico. Al superar sus lesiones y recuperar la fe en sí mismo, hoy destaca como el goleador que buscó al nutricionista de Lionel Messi para triunfar.