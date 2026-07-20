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Incidente en hotel

Angie Jibaja termina en comisaría tras presunta agresión a trabajadora de hotel

La actriz fue trasladada a una comisaría luego de un incidente ocurrido en un hotel de Surquillo. Según Magaly TV: La Firme, la modelo habría protagonizado una presunta agresión contra una trabajadora del establecimiento.

La modelo está envuelta en otra controversia.
La modelo está envuelta en otra controversia. (Composición Exitosa)

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/07/2026

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La tranquilidad de un hotel en Surquillo se vio interrumpida luego de que Angie Jibaja fuera involucrada en un incidente que terminó con la intervención de la Policía Nacional del Perú. Según Magaly TV: La Firme, la modelo fue llevada a una comisaría tras una presunta agresión contra una trabajadora del local.

¿Cómo ocurrió el incidente en el hotel?

De acuerdo con Magaly TV: La Firme, el hecho ocurrió cuando personal del hotel solicitó apoyo policial tras registrarse un altercado dentro de sus instalaciones. La situación generó preocupación entre los trabajadores, quienes alertaron sobre un presunto episodio de violencia que motivó la llegada inmediata de los agentes.

El informe televisivo señala que la modelo se encontraba acompañada por un hombre durante el incidente. Ambos fueron intervenidos y posteriormente trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias establecidas por las autoridades, mientras se busca la información necesaria sobre lo ocurrido.

Según el programa, la intervención se dio luego de que una trabajadora del hotel denunciara haber sido agredida durante el altercado. Tras recibir el aviso, efectivos de la PNP acudieron al lugar para controlar la situación y realizar el procedimiento previsto en este tipo de casos.

Angie Jibaja agrede a trabajadora de hotel.
La actriz fue acusada de agresión.

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La intervención policial y las diligencias

Las imágenes difundidas por el programa Magaly TV: La Firme muestran a Angie Jibaja por los exteriores del establecimiento y posteriormente durante las diligencias policiales. El informe también precisa que la intervención permitió trasladar a los involucrados para esclarecer las circunstancias del incidente registrado en el hotel.

Según el reportaje, durante las diligencias policiales también se recogió la versión de la modelo respecto a lo sucedido. La información difundida indica que el caso quedó en manos de las autoridades competentes, encargadas de desarrollar las investigaciones correspondientes conforme a los procedimientos de ley.

Cámaras de 'Magaly TV La Firme' captaron a la modelo Angie Jibaja dentro de la comisaría tras agresión.
Cámaras captaron el momento de la detención.

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Asimismo, el programa de Magaly Medina también difundió las imágenes del momento en que los agentes realizaron la intervención y acompañaron a los involucrados hasta la comisaría. El reporte se centró en los hechos registrados durante esa jornada y en la actuación policial dada tras la denuncia presentada.

Estos hechos que serán difundidos por Magaly TV: La Firme, mostrará imágenes del incidente y del procedimiento policial realizado en Surquillo. La información indica que la controvertida modelo tendrá que solucionar su asunto en la comisaría, tras los problemas con la trabajadora del hotel y la intervención policial forman parte de las diligencias desarrolladas tras la denuncia registrada en su contra

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