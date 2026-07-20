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Fuerte repudio

Actor de Hollywood acusa a Argentina de ser "uno de los países más racistas del mundo" tras la final del Mundial

El actor compartió un mensaje que cuestiona el apoyo al equipo albiceleste y reavivó la discusión por los episodios de discriminación racial. Utilizó como referencia una de sus películas para realizar la crítica.

El actor calificó a Argentina como "el país más racista"
El actor calificó a Argentina como "el país más racista" (Composición: Exitosa)

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/07/2026

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Un actor estadounidense desató una fuerte polémica en las redes sociales tras difundir un durísimo mensaje en el que calificó a Argentina como "el país más racista del mundo" y pidió a la comunidad negra no apoyar a la selección argentina en la final del Mundial 2026.

El polémico reposteo que compartió

A través de una publicación en sus redes sociales, el actor Samuel L. Jackson, conocido por interpretar a Nick Fury en Marvel y a otros personajes en la industria de Hollywood, acusó a Argentina de ser un país racista, generando el rechazo masivo; no solo a la selección de fútbol sino también a todos los que habitan ese país. En su comunicado, que no tardó en viralizarse en las distintas plataformas, el actor expresó sin filtros:

"Querida comunidad negra: Por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista", escribió.

El párrafo venía acompañado por una imagen editada del personaje Stephen del propio Samuel L. Jackson, que interpretó en la película Django sin cadenas, aunque esta vez con la camiseta de la selección argentina.

Stephen, en el filme de Quentin Tarantino, es el esclavo que traiciona a los suyos para proteger los intereses de su amo, por lo que la imagen sugería que cualquier persona negra que alentara a Argentina era un "traidor" para la raza.

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Rechazo en las redes sociales

Ante este inesperado e insólito hecho, el actor quedó en el foco de las críticas en el país. De hecho hay quienes llaman a boicotear su trabajo, y dejar de ver sus películas por ser parte de esta campaña orquestada que apunta contra los argentinos.

En la red social X, varios usuarios le recordaron al actor la historia de Estados Unidos con respecto a la esclavitud y el racismo; inclusive la escritora argentina Flor Freijo, cuestionó las declaraciones del actor y sostuvo que Estados Unidos también enfrenta problemas de racismo. Además, criticó las políticas migratorias de ese país y calificó de contradictorio que el actor hiciera ese tipo de afirmaciones.

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La controversia continúa creciendo en las redes sociales, donde las declaraciones de Samuel L. Jackson siguen acumulando reacciones y repudio. Mientras algunos respaldan su postura, otros consideran que sus comentarios generalizan a toda una nación y alimentan estereotipos, por lo que exigen una disculpa pública lo más antes posible.

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