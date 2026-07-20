Piqué tuvo una inesperada reacción mientras Shakira presentaba su espectáculo en el Mundial 2026

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La final del Mundial 2026 no solo dejó el triunfo de España sobre Argentina, sino también una escena que llamó la atención fuera de la cancha. Mientras Shakira presentaba Dai Dai, el himno oficial del torneo, Gerard Piqué seguía el espectáculo desde las tribunas junto a sus hijos Milan y Sasha.

Shakira en la final del Mundial 2026

Shakira la rompió como una de las figuras principales del show en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Junto al cantante nigeriano Burna Boy se apoderó del escenario para cantar Dai Dai, el tema oficial del Mundial 2026.

La esperada presentación contó con la participación de los niños de Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que brinda apoyo a decenas de menores y que Shakira quiso incluir en una ocasión tan especial, dándole un significado aún más emotivo a su actuación.

El espectáculo reunió también a otras figuras internacionales como Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay, convirtiéndose en uno de los descansos más comentados en la historia reciente de la Copa del Mundo.

Piqué y su reacción durante presentación

Mientras Shakira se encontraba sobre el escenario, Gerard Piqué seguía la presentación desde las tribunas acompañado por Milan y Sasha. Precisamente fue un video difundido en redes sociales el que despertó todo tipo de comentarios.

En las imágenes se observa a Sasha disfrutando del espectáculo e incluso cantando la canción de su madre con evidente entusiasmo. Muy cerca de él aparecía Gerard Piqué, quien permaneció serio durante gran parte de la presentación, sin cantar ni bailar.

Más adelante se encontraba Milan, aunque apenas podía apreciarse en la grabación. Otra fotografía mostró a los dos menores posando junto a otro niño, quien lucía mucho más emocionado por el momento.

Gerard, Milan y Sasha siguieron el encuentro desde una zona distinta al palco de autoridades y lejos del espacio reservado para los exfutbolistas campeones del Mundial 2010, generación de la que también formó parte el exdefensor español.

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de Clara Chía, pareja de Gerard Piqué, quien no asistió a la final del Mundial, pese a que días antes había sido vista junto al exfutbolista en Los Ángeles.

Así, la fría actitud de Gerard Piqué dio mucho de qué hablar mientras Shakira la rompía en el escenario del Mundial 2026. El español permaneció serio, sin cantar ni bailar, mientras que sus hijos Milan y Sasha estaban viviendo el espectáculo de su mamá con pura emoción desde el público.