Ethel Pozo reaparece con inesperada noticia: será conductora de un conocido programa de streaming

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su aparición en la entrevista que tuvo en el programa de televisión de Magaly Medina el pasado martes 14 de julio, la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo se incorpora como conductora a un conocido programa de streaming que se transmite diariamente en Youtube con figuras conocidas del espectáculo peruano.

¿En qué programa de streaming se incorporó Ethel Pozo?

Este lunes 20 de julio, el programa "Sin más que decir" liderado por Pia Copello anunció una nueva incorporación en el grupo de conductores. Con una presentación realizada por la creadora del podcast, se destacó el ingreso de la hija de Gisela Valcárcel: "Con ustedes se suma a la mesa de sin mas que decir a partir de hoy 20 de julio la gran Ethel Pozo".

Al hacer el ingreso al set que se transmite por Youtube, Ethel Pozo se mostró notablemente emocionada por este nuevo paso en su carrera, enfatizando que es la primera vez que conduce un espacio en las redes sociales, vía streaming e incluso, llevó a su primer día un amuleto que asegura le ayudó frente a la entrevista con Magaly Medina.

"Me sumo. Gracias, chicos. ¡Qué lindo se siente! Desde el primer día me sentí como en casa, y estas cosas no suelen pasar. Desde la lectura de pauta entré y les dije: 'Hola', y todos me acogieron. Muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí comentando. Estoy muy emocionada. He traído un amuleto: mi collar de la entrevista, porque este ha sido el collar. Aquí lo pondré", afirmó Ethel Pozo.

Abordó su entrevista con Magaly Medina

Durante su primera intervención en el programa de streaming, Ethel Pozo fue consultada sobre su encuentro con la periodista de espectáculos Magaly Medina. La conductora afirmó que se sintió cómoda durante la conversación y que le gustaría volver a hablar con ella. Ante ello, la popular 'Urraca' la invitó a participar en su pódcast, ya que, según señaló, quedaron varios temas por abordar.

Además, dijo que la entrevista era un tema que sentía pendiente ya que Medina ejecutaba comentarios sobre ella sin conocerla.

"Yo había pensado muchas veces en que si un día me sentaba con ella podía quizás cambiar su percepción de mi porque a veces uno habla de lo que ve en pantalla, del rol, del personaje (...) era algo que yo venía pensando que nunca se pudo dar y fue el momento perfecto", expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, la presencia de Ethel Pozo en el programa de streaming como nueva conductora generó impacto entre los usuarios que apoyaron su ingreso.