Julián Zucchi defiende a Argentina tras perder la final: "Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que el pasado domingo 19 de julio, se disputara el partido final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el exchico reality Julián Zucchi publicó en sus redes sociales una serie de comentarios hacía las personas que critican la derrota de su nación.

Julián Zucchi responde en redes sociales a las personas que critican a Argentina

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, el actor argentino Julián Zucchi se dirigió a los ciudadanos que realizan comentarios sobre el segundo puesto que alcanzó el país extranjero tras perder en un 1-0 con un gol de Ferran Torres de la selección española.

Dentro de su comunicación, dejo claro su respaldo a Argentina mencionando que la selección ha ganado tres copas del mundo anteriormente y respondió a quienes celebraron el resultado en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.

"A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima. Ganamos tres mundiales, volvimos a competir. Así que antes de burlarse, primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos" , afirmó el exchico reality

La expareja de Yiddá Eslava también agregó que para él esta actitud podría corresponder a envidia y sería una forma de admiración. Asimismo, cerro el mensaje escribiendo que esta orgulloso del desarrollo de país extranjero.

"La envidia también es una forma de admiración. Mientras algunos festejan que Argentina perdió, nosotros seguimos orgullosos de una camiseta que siempre está donde se juega la historia", expresó el actor.

Opinión de los usuarios ante mensaje del actor argentino

Frente a esta situación, los internautas mencionaron en una serie de comentarios que Julián Zucchi debía tomar con más tranquilidad los resultados del torneo deportivo que concluyó el pasado 19 de julio.

No obstante, un aspecto que provocó aún más polémica fue que muchos interpretaron que su mensaje estuvo dirigido contra Perú, pese a que no lo haya publicado directamente en la comunicación.

A lo que una seguidora le hizo la consulta directamente comentando: "¿Pero por qué hablas de Perú?". La consulta generó la respuesta inmediata de Julián Zucchi, quien negó que hubiera hecho referencia al país.

El actor respondió con un mensaje tajante: "¿Yo hablé de Perú o serás tú que te sientes aludida? ¿Les duele? ¿Quién se siente aludido?", escribió.

Finalmente, tras la finalización del Mundial 2026, Julián Zucchi defiende a Argentina luego de perder la final.