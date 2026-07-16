Comas: Adulto mayor de 88 años muere atropellado por motociclista en vía del Metropolitano

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de Comas se daría asesinato debido a la imprudencia de un motociclista. Aproximadamente a las 6 de la mañana, un adulto mayor de 88 años cruzaba la avenida Universitaria con dirección a un centro de salud para acudir a una cita programada.

El fallecido identificado como Amadeo Linarez Chávez, estaba por cruzar la vía Metropolitano, y una motocicleta invadió el carril del medio trasporte público, lo embistió. Después del hecho, el conductor de la motocicleta se dio a la fuga y se desconoce su paradero.

Su hija, al enterarse de lo sucedido, se acercó a la escena y pidió apoyo de los vecinos aledaños para que puedan facilitar las investigaciones y dar con el culpable.

"Ojala que aparezca el responsable porque a mi papá lo han aplastado. No ha sido un atropello y caída. El policía al inicio nos dijo que se trataba de una moto. Invocamos a los vecinos que acá nos conocen, para que nos ayuden con la información. Que si tienen camaras que nos busquen, esto no se va a quedar asi", declaró su hija

Comas: Motociclista invade vía del Metropolitano y atropella a adulto mayor

Asimismo, dio detalles que lo su padre estaba realizando, e indica que el conductor irrumpió en dicho carril a la altura de la cuadra 14 de la avenida Universitaria.

"Mi papá habia logrado cruzar la avenida, de la via de autos comunes, pero el atropello fue en la ruta del metropolitano. Uno tiene que rogar que nos los atroplle, por aqui hay muchos colegios. "mi papa estaba muy bien, tenia 88 años. todo hacía, regaba, construía, estaba muy activo para que se le acabe la vida así.

La hija de la víctima expresó que su padre se encontraba en condiciones normales para poder realizar sus tareas cotidianas en su hogar. Por su parte, la ruta del Metropolitano de la Estación 'Los Ángeles' se cerró por un corto lapso de tiempo para poder levantar el cuerpo.

Un motociclista que invadió la vía exclusiva del Metropolitano atropelló y causó la muerte de un adulto mayor de 88 años, identificado como Amadeo Linarez Chávez, en el distrito de Comas. La víctima se dirigía a una cita en su centro de salud cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, el conductor de la moto lineal huyó del lugar. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificarlo y dar con su paradero.