¡Asustada! Deysi Araujo denuncia acoso por parte de un desconocido: "Fue a mi casa de SJL y ahora a San Isidro"

Deysi Araujo no la viene pasando tan bien. Esta vez, la vedette denunció que es acosada por un desconocido que le envía diversos arreglos florales a su domicilio.

En entrevista con diario 'Trome', la pelirroja contó que se siente vulnerada debido a los constantes arreglos florales que le envía un desconocido, quien incluso en las dedicatorias le escribe como si ambos tuvieran una amistad.

Esta situación le ha preocupado aún más sobre todo porque primero llegaron flores a su casa en San Juan de Lurigancho (SJL), para posteriormente recibir los mismos regalos en su actual departamento de San Isidro.

"Me siento muy asustada porque han llegado arreglos florales de un desconocido. Hace dos semanas fue a mi casa en San Juan de Lurigancho, y ahora a mi departamento en San Isidro. Esto es un acoso, pues los mandan con dedicatorias dando a entender de tuviéramos una amistad", declaró al medio.

Debido a ello, la bailarina decidió contactarse con la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lograron dar con la presunta identidad del sujeto en cuestión.

"He recurrido a la policía y me han ayudado a dar con esa persona tras averiguaciones con la florería. Se trata de un tal Marcos Gómez, a quien no conozco, y ha enviado las flores hasta la puerta de mi departamento nuevo, que casi nadie conoce", sostuvo la amiga de Mark Vitto.