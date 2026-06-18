¡Atención, combatientes!: El icónico reality vuelve a la televisión peruana con un documental especial

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exitoso programa Combate regresa a la TV tras años de ausencia. Los seguidores del recordado reality peruano podrán disfrutar de un documental especial que promete revivir los momentos más épicos, reuniendo a las figuras emblemáticas que hicieron historia en la pantalla chica nacional pronto.

Los detalles del esperado retorno

La noticia sobre el regreso de este formato televisivo ha causado gran impacto en redes sociales. Según Jhon Cano en el pódcast 'Eso háblalo', se prepara un documental que reconstruirá la trayectoria del programa, destacando la importancia de los equipos rojo y verde siempre.

"Esa es la primera exclusiva que les quiero decir a todos sus seguidores", declaró.

Este nuevo proyecto contará con la participación estelar de la recordada productora Marisol Crousillat, conocida como la 'Reina madre'. Su liderazgo fue fundamental en el éxito del reality desde su estreno en 2011, consolidando un estilo de competencia que cambió la televisión peruana para siempre.

El documental no solo se centrará en los retos, sino también mostrará el detrás de cámaras y testimonios inéditos. Se espera que figuras como Mario Hart, Alejandra Baigorria y otros integrantes históricos compartan sus experiencias sobre lo que significó formar parte de esta emblemática producción nacional.

El equipo de producción ya se encuentra coordinando las entrevistas necesarias para esta ambiciosa entrega. Según la información difundida, se han establecido los primeros contactos con los participantes más queridos, quienes han expresado su total disposición para participar en este merecido tributo a la televisión.

El impacto cultural del formato

La relevancia de este espacio trasciende la televisión, convirtiéndose en un símbolo de esfuerzo y compañerismo. Durante sus ocho años de emisión por ATV, el reality dejó frases, canciones y dinámicas que aún permanecen presentes en la cultura popular de miles de televidentes en Perú.

La expectativa por este estreno es alta, considerando que fue el pionero de los realities de competencia en el país. El documental busca capturar la esencia nostálgica del programa, permitiendo que las nuevas generaciones entiendan por qué sigue siendo un referente fundamental de nuestra historia televisiva.

Además, el formato audiovisual se enfocará en el fenómeno social que generó el programa en redes sociales. La competencia no solo ocurría en el set, sino que se trasladaba a las conversaciones diarias de los jóvenes, creando una comunidad vibrante que sigue vigente hasta el presente día.

La producción promete imágenes inéditas que nunca salieron al aire en su momento original. Este contenido exclusivo será el eje principal para narrar cómo se gestaron las temporadas más intensas, donde la pasión por el triunfo y la lealtad hacia sus equipos definieron cada tarde televisiva.