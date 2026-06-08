Alejandra Baigorria es criticada tras pedir no votar por Roberto Sánchez: "Si tú perdonaste a Said"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la previa de la jornada de segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, diversas figuras del espectáculo no tuvieron problemas en compartir su postura frente a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Este es el caso de Alejandra Baigorria que pidió no votar por el representante de juntos por el Perú, sin embargo, fue criticada.

Arremeten contra Alejandra Baigorria en redes sociales

La popular 'gringa de Gamarra' recurrió a sus redes sociales para compartir su posición horas antes de llevarse a cabo la Segunda Elección Presidencial 2026 sin pensar que ello desencadenaría una fuerte oposición por parte de diversos cibernautas.

Resulta que, la ex chica reality publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que instó a sus seguidores que evalúen a quién darían su voto por lo que les pididó que abran los ojos afirmando que no voten ni viciado ni por la izquierda.

"Dios mio, veo más y más noticias que nos abren los ojos. Por favor reaccionemos están todas las pruebas. No podemos votar ni viciado ni por la izquierda. ¡Dios esto puede acabar con nuestro país! Si votas viciado apoyas a esto. Mañana (ayer 7 de junio) para que no nos roben una elección más, todos debemos ir a votar por la democracia", escribió.

Publicación de Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria es duramente criticada por cibernautas

Luego de realizar su publicación, diversos cibernautas mostraron su postura contraria a la exintegrante de Esto es guerra y expresaron ello a través de duras críticas hacia su persona. Además le recordaron que en elecciones pasadas expresó lo mismo por lo que no dudaron en vapulearla.

Y por si fuera poco como Alejandra Baigorria exhortó a abrir los ojos a las personas que votarían por Roberto Sánchez, le recordaron que quien debería realizar eso es ella porque pese a que su pareja Said Palao ha sido captado en actos de infidelidad ella le ha perdonado.

"La que tiene que abrir los ojos eres tú, por eso perdonas a Said", "Ni ella abre los ojos", "Si tú perdonaste a tu esposo...", "Jajaja no puedes con tu vida", "Que ella abra el cerebro", fueron algunos de los mensajes.

Como vemos, horas antes de llevarse a cabo la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, la exchica reality Alejandra Baigorria fue duramente criticada en las redes sociales debido a que instó a las personas a no votar por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Le recordaron que por tomar decisiones así, es que perdonó a su pareja Said Palao.