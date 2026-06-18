Mario Irivarren preocupa a seguidores con DESGARRADOR mensaje en redes: ¿Qué le pasó al exchico reality?

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren lanzó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, dejando sorprendidos y preocupados a sus seguidores. Junto a una imagen, el exchico reality de 'Esto es Guerra' dio a conocer la pérdida de un ser querido.

¿Cuál fue el mensaje de Mario Irivarren en redes sociales?

El exchico reality Mario Irivarren, quien hace unos meses terminó su relación con Onelia Molina tras un ampay de 'Magaly TV: La Firme' que evidenció que estaba acompañado de otras mujeres en un yate en Argentina, volvió a ser tendencia en la farándula peruana, pero esta vez no por un tema relacionado a su vida amorosa, sino por una reciente pérdida en su familia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el popular 'Calavera Coqueta', preocupó a sus seguidores al lanzar un inesperado mensaje. En su publicación, el conductor de 'La Manada' se mostró sensible al anunciar que sufrió la devastadora pérdida de su tío el miércoles 17 de junio.

Mario Irivarren precisó que la muerte de su ser querido, a quien calificó como "un ejemplo de esposo, padre, hijo, hermano, amigo y profesional", se dio tras una dura batalla contra el cáncer.

"Aunque entre mis padres existe una discusión sobre el origen de mi nombre, mi mamá defiende que fue en honor a mi tío Mario y yo elijo y prefieron creer esa versión, ya que el honor es mío. (...) Mi tío Mario fue un ejemplo de esposo, padre, hijo, hermano, amigo y profesional. Estoy seguro que todo aquel que lo conoció lo recuerda con cariño y respeto", expresó en un inicio en su historia subida en sus redes.

Mario Irivarren sufre la pérdida de su tío

El conductor y streamer también aprovechó en destacar en Instagram, el fuerte vínculo que tuvo con su tío y que pese a la dura enfermedad que le tocó enfrentar siempre estuvo presente para él. "Es ese tío que, de haber sido necesario, hubiera realizado la labor de un padre sin dudarlo. Bueno, noble, presente, atento, cariñoso".

Mario Irivarren y su mensaje de despedida a su tío, quien falleció de cáncer.

Finalmente, Mario Irivarren cerró su emotivo mensaje de despedida con las siguientes palabras que denotan el amor que le tenía a su pariente: "Descansa en paz Tío Mario, que si las almas nobles van a un lugar mejor, ¡tú tienes un espacio reservado en el VIP!", acotó.

De esa manera, Mario Irivarren abrió su corazón y publicó un desgarrador mensaje anunciando el fallecimiento de su tío tras una batalla contra el cáncer. El exchico reality dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.