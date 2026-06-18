Melissa Klug sorprende con INESPERADO mensaje sobre su primera impresión de Pamela López

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Pamela López vuelven a ser tendencia en la farándula peruana, luego de que la 'Blanca de Chucuito' lanzara un inesperado mensaje sobre cuál fue su primera impresión sobre la expareja de Christian Cueva tras su paso en 'La Granja VIP'.

Melissa Klug revela qué siente por Pamela López

'La Granja VIP Perú' terminó dando por ganadora a Shirley Arica. En medio de esa noticia, dos personajes que formaron parte del reality de convivencia y protagonizaron tensos momentos en el show vuelven a sorprender a sus seguidores.

Pues bien, esta vez Melissa Klug dejó en shock a más de uno en sus redes sociales, precisamente en Instagram, al responder, fiel a su estilo, una de las interrogantes planteadas por uno de sus fans, quien deseaba saber cuál era el sentir de la empresaria y expareja de Jefferson Farfán sobre Pamela López.

La pregunta fue directa: ¿Odias a Pamela López?, lejos de esquivar el tema, la Blanca de Chucuito y madre de Samahara Lobatón se animó a explicar que no siente ningún odio o rencor hacia la trujillana, quien hace unos días anunció el fin de su relación con Paul Michael.

"Odiar es una palabra muy fuerte y no describe lo que siento. Lo que me genera es lástima", comenzó diciendo en su mensaje. Seguidamente, indicó que para ella, las personas poco a poco se van dando a conocer cómo realmente son y especialmente tras haber participado de un programa en televisión 24/7.

Tras momentos de tensión con Pamela en 'La Granja VIP'

Melissa Klug siguió con su reflexión en redes sociales y al negar que sienta odio por Pamela López, precisó que "con el tiempo he aprendido que las acciones hablan más que cualquier explicación y que cada quien muestra su verdadera esencia en la manera en que actúa y trata a los demás".

Melissa Klug descarta sentir odio hacia Pamela López.

Melissa Klug orgullosa de sus hijos

En su interacción con sus seguidores en Instagram, Melissa Klug también aprovechó en asegurar que se siente orgullosa de sus seis hijos, a quienes, según precisó, "crio prácticamente sola, con ayuda de mi abuela y madre". La empresaria también indicó que siempre estuvo presente para ellos para guiarlos "con amor, principios y valores".

También dijo que no solo se trata de cumplir con la obligación económica hacia sus hijos, sino también de darles dedicación y amor incondicional en cada una de sus etapas en la vida. "Ellos son mi mayor logro y la prueba de que el amor puede formar seres humanos maravillosos", acotó la madre de Samahara Lobatón.

De esa forma, Melissa Klug no se guardó nada y decidió dejar en claro que no siente odio hacia Pamela López, pese a los tensos momentos que tuvieron dentro de 'La Granja VIP', sino que su impresión sobre ella le generó "lástima".