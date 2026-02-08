RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Super Bowl 2026

Bad Bunny SORPRENDE con show latino en el Super Bowl junto a Lady Gaga, Ricky Martin y más artistas

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 contó con la presencia de diversas estrellas de la música que acompañaron a Bad Bunny en un espectáculo con sabor latino.

Ricky Martin, Bad Bunny y Lady Gaga en el Super Bowl. (Composición: Exitosa)

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/02/2026

Bad Bunny contó con grandes invitados durante su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 entre los que destacan Ricky Martin, Lady Gaga y la inesperada aparición de artistas como Karol G, Cardi B, Young Miko y otros reconocidos artistas de Hollywood. El cantante hizo historia al realizar el primer show del 'Tazón' con canciones en español.

Artistas presentes en 'La Casita' de Bad Bunny

Una espectáculo de medio tiempo con sabor latino por donde se mire. Bad Bunny brindó un show de medio tiempo resaltando la cultura de habla hispana en medio de una conflictiva realidad contra los inmigrantes en Estados Unidos.

Por ello, contó con la participación de queridas cantantes de Sudamérica como la colombiana Karol G y la rapera puertorriqueña, Young Miko. Ellas brindaron una aparición inesperada para el público al mostrarse en 'La Casita' de Bad Bunny, una vivienda réplica de una típica casa de Puerto Rico incluida en la gira del reggaetonero. 

Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B y Alix Earle
Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B y Alix Earle

Ricky Martin cantó en el 'halftime' 

Cerca al cierre del 'halftime', Ricky Martin realizó una emotiva presentación con una clara postura política frente a las intervenciones territoriales por parte del actual gobierno norteamericano.

Estribillos como "no sueltes la bandera" o "quieren el barrio mío", fueron parte de la breve pero potente interpretación del cantante puertorriqueño. 

Ricky Martin en el Super Bowl 2026

La puesta en escena fue una clara representación a la portada del último disco de Bad Bunny, 'Debí Tirar Más Fotos' (DTMF), que es considerada como uno de los discos con una fuerte carga de nostalgia y revalorización por las raíces de Latinoamérica. 

