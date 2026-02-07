RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Lo flechó Cupido

Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y sorprende con romántico mensaje: "Dueña de mi corazón"

En plena transmisión de 'Nadie se salva', Gabriel Calvo confesó que está enamorado y deja a todos en shock al lanzar un romántico mensaje que rápidamente se volvió viral en redes.

Gabriel Calvo revela que está enamorado
Gabriel Calvo revela que está enamorado (Difusión)

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/02/2026

Durante la última emisión del programa de streaming Nadie se salva, Gabriel Calvo confesó que está enamorado y sorprendió con un romántico mensaje, marcando así una nueva etapa personal que no tardó en generar revuelo entre sus seguidores.

Gabriel Calvo revela que está enamorado

Todo pasó la noche del viernes 6 de febrero, cuando en la mesa de Nadie se salva conversaban, en tono relajado, sobre cómo cambia la gente cuando está enamorada

En medio del intercambio entre Pablo Saldarriaga y Johan Tomasevic, Gabriel Calvo tomó la palabra y lanzó la confesión que nadie esperaba.

Con una sonrisa que lo delataba, el actor sorprendió al decir en vivo: "Primicia calientita chocherita... hoy por hoy, viernes 6 de febrero del 2026, yo después de mucho tiempo estoy enamorado".

La frase desató risas, aplausos y caras de sorpresa entre los conductores, que no dudaron en celebrarle el anuncio. Pero eso no fue todo. 

Minutos después, el exactor de Torbellino dejó en claro que atraviesa un momento muy especial en su vida sentimental y que la persona que lo acompaña hoy es, según sus propias palabras, la 'dueña de su corazón'.

¿De quién está enamorado Gabriel Calvo?

Tras la inesperada revelación, Gabriel Calvo explicó que, aunque está feliz y convencido de lo que siente, todavía no puede hacer público el nombre de su pareja.

El actor contó que antes necesita conversar en privado con una tercera persona, motivo por el cual decidió manejar el tema con cautela. 

Sus compañeros de set reaccionaron con complicidad, dando a entender que ellos sí conocen la identidad de la mujer que lo tiene así de ilusionado.

Aun así, Gabriel Calvo dejó claro que no se trata de un romance pasajero, sino de una relación que lo tiene realmente entusiasmado y enfocado en una etapa distinta de su vida.

Rumores en redes y una posible pista

Como era de esperarse, tras la confesión en Nadie se salva, las redes sociales se encendieron. En el chat en vivo y en distintas plataformas, varios usuarios comenzaron a lanzar nombres y teorías.

El rumor que más fuerza tomó apunta a que la persona especial sería la influencer culinaria conocida como Majo con Sabor, con quien Gabriel Calvo ha compartido recientemente contenido que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Hasta el momento, el actor no ha confirmado ni desmentido esta versión. Sin embargo, la expectativa sigue creciendo, sobre todo luego de que el propio Calvo adelantara que podría hablar del tema con mayor libertad en los próximos días.

Así, en medio de risas y complicidad en el set, Gabriel Calvo confesó que está enamorado y sorprendió con romántico mensaje durante Nadie se salva.

