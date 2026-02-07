Samahara Lobatón genera preocupación al contar que su hijo con Bryan Torres fue internado en UCI

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios días alejada de redes, Samahara Lobatón reapareció y generó preocupación al contar que su hijo con Bryan Torres fue internado en UCI, una situación que la tiene completamente enfocada en su familia y en la recuperación del pequeño.

Samahara y el estado de salud de su hijo

Todo comenzó cuando Samahara Lobatón decidió romper su silencio en Instagram y contar, con el corazón en la mano, lo que viene viviendo en los últimos días.

La influencer explicó que su hijo menor, fruto de su relación con Bryan Torres, atraviesa un momento complicado y permanece internado en la UCI.

Días antes, la exchica reality ya había dejado ver su preocupación al contar que el pequeño presentaba un cuadro de fiebre.

Sin embargo, fue recién en este mensaje donde confirmó la gravedad de la situación y el difícil momento que atraviesa su familia.

"Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes. Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama", escribió.

La publicación generó de inmediato una ola de mensajes de apoyo y muestras de cariño por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle fuerzas y buenos deseos.

Samahara Lobatón pide oraciones

En el mismo comunicado, Samahara Lobatón también explicó por qué había estado varios días desaparecida de sus plataformas digitales. Según contó, su prioridad absoluta en este momento es acompañar a su hijo durante su recuperación.

"Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento, ya que llevo días desaparecida y no solo eso tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo", expresó.

Además, la influencer pidió de manera directa el apoyo espiritual de todas las personas que la siguen, en medio de este momento tan sensible para su familia.

"Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones", escribió, apelando al respaldo y la fe de su comunidad digital.

Samahara y Bryan fueron vistos juntos

Horas después de que se hiciera público el delicado estado de salud del pequeño, Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos juntos en una clínica privada de Lima.

Las imágenes fueron difundidas por el portal de espectáculos Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, a través de historias de Instagram, luego de que seguidoras conocidas como las 'ratujas' enviaran el material.

Así, Samahara Lobatón generó preocupación al contar que su hijo con Bryan Torres fue internado en UCI, confirmando que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal, mientras pide oraciones.