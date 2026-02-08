¡Desde este lunes!: Minsa realiza Semana de Intensificación de la Vacunación GRATUITA hasta el 15 de febrero

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el fin de prevenir enfermedades y brotes epidémicos, el Ministerio de Salud (Minsa) realizará la Semana de Intensificación de la Vacunación del 9 al 15 de febrero a nivel nacional.

Se aplicarán 18 vacunas del esquema regular que protegen contra 28 enfermedades. El programa de vacunación es gratuito. Conoce los detalles en la siguiente nota.

Semana de Intensificación de la Vacunación

Desde este lunes 9 de febrero se impulsará la Semana de Intensificación de la Vacunación en donde se ha establecido la meta de aplicar 101,550 dosis de vacunas incluidas en el esquema regular de inmunización, tanto para niños y niñas menores de cinco años como para la población en general.

La campaña de salud nacional se desarrollará en establecimientos de salud incluidos hospitales con el fin de llegar a la mayor cantidad de pacientes en el territorio peruano.

Para llegar a más peruanos se han desplegado brigadas de vacunación en espacios públicos como parques, mercados y otros puntos de alta concurrencia. Así, se aplicarán 18 vacunas del esquema regular para proteger a la población en contra de 28 enfermedades.

Vacunación en zonas priorizadas

Las zonas fronterizas del Perú, usualmente desplazadas en el acceso a la salud pública serían puntos priorizados en este campaña de vacunación en el país.

Con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades en regiones de frontera, se intensificará la vacunación en regiones como Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna.

En estos se reforzarán la protección contra la sarampión, paperas y rubéola. Además, en las zonas endémicas del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), se fortalecerá la vacunación contra la fiebre amarilla principalmente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.

El Minsa recuerda que este plan de vacunación es ofrecido de forma gratuita y segura, con el fin de salvar vidas. Así, se exhorta a los padres de familia a cumplir con el calendario nacional de vacunación en beneficio de los más pequeños de casa y del cuidado de la familia en general.