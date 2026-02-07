Programa Contigo inicia PAGO de S/300 desde HOY, 7 de febrero: ¿Eres uno los beneficiarios?

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Contigo, inicia desde hoy, sábado 7 de febrero, el pago de S/300 al primer padrón. Conoce si eres uno de los beneficiarios.

Programa Contigo paga al primer padrón

El programa Contigo busca otorgar el subsidio económico de S/300 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, permitiéndoles cubrir necesidades básicas y reducir su situación de vulnerabilidad. Este pago de pensión no contributiva va dirigido a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

En ese marco, en su compromiso por continuar fortaleciendo la protección social de la población prioritaria realiza el desembolso de ese monto de dinero en agencias del Banco de la Nación, cajeros automáticos y agentes autorizados, facilitando a las familias una forma sencilla y práctica para recibir su pensión.

Cabe recordar que este subsidio económico del Estado se otorga cada dos meses, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE que oficializa el pago al primer padrón de beneficiarios este 2026, correspondiente a enero-febrero.

¿Eres beneficiario del subsidio de S/300?

Para este primer padrón de 2026, el Programa Nacional Contigo incorpora a 777 nuevos usuarios, quienes accederán por primera vez a la pensión no contributiva.

Asimismo, el ministerio liderado actualmente por Lesly Shica reporta que el inicio del cobro responde a un ajuste en el cronograma de pagos, dispuesto como medida preventiva frente a la emergencia por lluvias que afecta a diversas regiones, al amparo del Decreto Supremo 003-2026-PCM.

A través de sus redes sociales, el programa del Midis informa que para saber si eres uno de los beneficiarios del subsidio de S/300 para el primer padrón puedes dar clic al siguiente LINK.

Para saber más detalles de la lista de beneficiarios que recibirán la pensión desde este 7 de febrero también puedes acceder a las siguientes plataformas:

Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito.

Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro.

Central telefónica: Marca el (01) 644 9006, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Cronograma de pagos programa Contigo

Para acceder al programa Contigo, las personas interesadas deben contar con un certificado de discapacidad severa, encontrarse clasificadas como pobres o pobres extremos según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y no percibir ingresos ni pensiones del sector público o privado.

En caso no estés en la lista del padrón I de este año, no te preocupes ya que según el cronograma, aún quedan más fechas para recibir el subsidio económico:

Padrón II (marzo-abril): 25 de abril.

Padrón III (mayo-junio): 20 de junio.

Padrón IV (julio-agosto): 22 de agosto.

Padrón V (setiembre-octubre): 24 de octubre.

Padrón VI (noviembre-diciembre): 5 de diciembre.

El programa Contigo reitera su compromiso de seguir fortaleciendo las políticas de inclusión social en favor de las personas con discapacidad a través del pago de pensión no contributiva de S/300 para el primer padrón de beneficiarios que inicia este sábado 7 de febrero.