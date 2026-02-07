RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Con la voz entrecortada

Melissa Loza conmueve en 'Esto es guerra' al dedicar emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer

Melissa Loza atraviesa un momento muy duro a nivel personal, pero decidió abrir su corazón en vivo en 'Esto es guerra' y dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer.

Melissa Loza envía mensaje a su madre
Melissa Loza envía mensaje a su madre (Composición Exitosa)

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En plena emisión de Esto es guerra, Melissa Loza conmovió al dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer, dejando ver el difícil proceso que vive su familia y la fortaleza con la que hoy intenta salir adelante.

Melissa Loza se quiebra en 'EEG'

Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de que su madre fuera diagnosticada con cáncer

@riclatorrez #melissaloza le manda sentido mensaje a su madre en #eeg . #estoesguerra #peru #viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Aunque ha optado por mantener gran parte de este proceso en reserva, la situación no deja de impactar en su entorno más cercano, especialmente en su relación con sus hermanos.

En una reciente edición de Esto es guerra, la competidora sorprendió al tomar la palabra en pleno programa en vivo para hablar, por primera vez de forma abierta, sobre lo que viene atravesando su familia

Figura de la música urbana subiría al escenario con Corazón Serrano en su show aniversario
Lee también

Figura de la música urbana subiría al escenario con Corazón Serrano en su show aniversario

Con la voz visiblemente cargada de melancolía, Melissa Loza explicó que este golpe inesperado también le ha dejado importantes aprendizajes personales.

"Maravilloso de verdad que sí. No hay como la familia. Estoy en un aprendizaje muy lindo, personalmente y es proceso personal que lo estoy disfrutando mucho", comentó la modelo frente a cámaras, dejando en claro que, pese al diagnóstico, hoy intenta sostenerse desde la fe de los suyos.

Melissa Loza  resaltó que el respaldo entre hermanos se ha vuelto clave en esta etapa y que, más allá de la exposición pública, su prioridad sigue siendo el bienestar de su madre.

Madre de Sergio Peña reaparece celebrando su fichaje a Turquía pese a grave denuncia por abuso sexual
Lee también

Madre de Sergio Peña reaparece celebrando su fichaje a Turquía pese a grave denuncia por abuso sexual

Melissa Loza envía mensaje a su madre

Uno de los momentos más emotivos del programa llegó cuando Melissa Loza decidió dedicarle unas palabras directamente a su madre, en un mensaje cargado de esperanza, fe y fortaleza.

"Madre, yo se que nos ve diariamente. Eres una guerrera de vida y eso me has enseñado hoy en día, nunca rendirnos y te dije de esto salimos juntas y el mundo se dará cuenta de lo que es capaz Cristo porque tú vas a salir de esto porque así va ser y asi lo decreto ...cuando hay amor y hay fe todo es posible, madre te amo hasta el infinito y más allá", expresó.

La modelo también contó que permanece muy unida a sus hermanos, entre ellos Tepha Loza, con quienes intenta mantener el equilibrio emocional del hogar y acompañar de cerca todo el proceso que vive su madre.

Mensaje a pacientes que luchan contra el cáncer

Además de dedicarle un mensaje especial a su progenitora, Melissa Loza aprovechó su intervención para dirigirse a todas las personas que hoy enfrentan la misma enfermedad.

"Quiero saludar a cada paciente que nosotros estamos con ustedes día a día tratando de alegrarles día a día... robándoles una sonrisa con cada punto de cada equipo de su preferencia, los queremos sabemos de su lucha y no somos ajenos a ellos", sostuvo.

Así, Melissa Loza conmovió en Esto es guerra al dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer, dejando ver el difícil proceso familiar que atraviesa.

Temas relacionados cáncer EEG espectáculos Esto es Guerra familia farándula Madre Melissa Loza mensaje

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA