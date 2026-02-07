Melissa Loza conmueve en 'Esto es guerra' al dedicar emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En plena emisión de Esto es guerra, Melissa Loza conmovió al dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer, dejando ver el difícil proceso que vive su familia y la fortaleza con la que hoy intenta salir adelante.

Melissa Loza se quiebra en 'EEG'

Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de que su madre fuera diagnosticada con cáncer.

Aunque ha optado por mantener gran parte de este proceso en reserva, la situación no deja de impactar en su entorno más cercano, especialmente en su relación con sus hermanos.

En una reciente edición de Esto es guerra, la competidora sorprendió al tomar la palabra en pleno programa en vivo para hablar, por primera vez de forma abierta, sobre lo que viene atravesando su familia.

Con la voz visiblemente cargada de melancolía, Melissa Loza explicó que este golpe inesperado también le ha dejado importantes aprendizajes personales.

"Maravilloso de verdad que sí. No hay como la familia. Estoy en un aprendizaje muy lindo, personalmente y es proceso personal que lo estoy disfrutando mucho", comentó la modelo frente a cámaras, dejando en claro que, pese al diagnóstico, hoy intenta sostenerse desde la fe de los suyos.

Melissa Loza resaltó que el respaldo entre hermanos se ha vuelto clave en esta etapa y que, más allá de la exposición pública, su prioridad sigue siendo el bienestar de su madre.

Melissa Loza envía mensaje a su madre

Uno de los momentos más emotivos del programa llegó cuando Melissa Loza decidió dedicarle unas palabras directamente a su madre, en un mensaje cargado de esperanza, fe y fortaleza.

"Madre, yo se que nos ve diariamente. Eres una guerrera de vida y eso me has enseñado hoy en día, nunca rendirnos y te dije de esto salimos juntas y el mundo se dará cuenta de lo que es capaz Cristo porque tú vas a salir de esto porque así va ser y asi lo decreto ...cuando hay amor y hay fe todo es posible, madre te amo hasta el infinito y más allá", expresó.

La modelo también contó que permanece muy unida a sus hermanos, entre ellos Tepha Loza, con quienes intenta mantener el equilibrio emocional del hogar y acompañar de cerca todo el proceso que vive su madre.

Mensaje a pacientes que luchan contra el cáncer

Además de dedicarle un mensaje especial a su progenitora, Melissa Loza aprovechó su intervención para dirigirse a todas las personas que hoy enfrentan la misma enfermedad.

"Quiero saludar a cada paciente que nosotros estamos con ustedes día a día tratando de alegrarles día a día... robándoles una sonrisa con cada punto de cada equipo de su preferencia, los queremos sabemos de su lucha y no somos ajenos a ellos", sostuvo.

Así, Melissa Loza conmovió en Esto es guerra al dedicar un emotivo mensaje a su madre que enfrenta el cáncer, dejando ver el difícil proceso familiar que atraviesa.