La Molina: 25 personas detenidas en bunker de red criminal presuntamente dedicada a la extorsión y otros delitos

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de La Molina, 25 personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú al interior de un local campestre que era utilizado como bunker por parte de la banda criminal 'Los Insoportables de Santa Anita', dedicada presuntamente a la extorsión, secuestro y otros delitos.

25 intervenidos en bunker en La Molina

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo que dio con la captura de 25 personas quienes se encontraban al interior de un local campestre identificado como 'Villa Don Joaquín'.

Este establecimiento era utilizado como un bunker de relajo y diversión para los presuntos involucrados en la banda criminal 'Los Insoportables de Santa Anita'. El local estaba ubicado en el jirón Cieneguilla.

Este habría sido uno de los puntos desde donde operaba la red criminal presuntamente dedicada a diversos delitos como la extorsión, secuestro y comercialización de drogas y armas de fuego.

Dentro de los detenidos se encuentran 18 venezolanos, 6 peruanos y 1 colombiano, dando cuenta de una red criminal de conformación multinacional y con diversas edades.

Al interior del local campestres se encontraron dos granadas, 26 equipos celulares, armas de fuego con número de serie erradicada y municiones; material incriminatorio que da cuenta del accionar criminal.

El teniente general PNP Manuel Lozada indicó que todas las especies incautas se realizó mientras la banda criminal realizaba una fiesta con licores de alta gama.

También informó que se encontraron numerosas tarjeras de crédito que serían de víctimas de esta banda criminal. Estos documentos fueron encontrados al interior de uno de los vehículos.

Además, indicó que en los vehículos también se encontraron letreros escritos con nombre de avenidas, que levanta las sospechas que entre los intervenidos hay sujetos dedicados al colectivo informal o taxi falso.

Como parte de la incautación también se encontraron 6 motocicletas nuevas, principales vehículos empleados por criminales involucrados en delitos de extorsión como el 'gota a gota'.

Tres menores de edad entre los detenidos

Entre todas las personas intervenidas se encontraron a tres menores de edad en celebración con presuntos integrantes de la banda criminal. De estos, dos menores cuentan con antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

El Ministerio Público tomó cuenta del caso e iniciará una investigación contra todos los detenidos por el delito contra la seguridad pública. Se espera que se apliquen las sanciones correspondientes con ley debido a la gravedad de la incautación.

Como es conocido, organizaciones criminales utilizan a menores de edad para que sean los autores materiales de crímenes, debido a que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por cometer graves delitos.