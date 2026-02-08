Famoso bailarín peruano brillará junto a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del Super Bowl LX no solo será un despliegue de música y espectáculo, también tendrá un toque peruano. En el show de medio tiempo, uno de los bailarines que acompañará a Bad Bunny en el escenario será nada menos que un compatriota, consolidando así la presencia nacional en uno de los eventos más vistos del planeta.

El anuncio se hizo a través de redes sociales y rápidamente generó entusiasmo entre seguidores del baile y la música urbana. La frase que acompañó la confirmación fue contundente: "Hoy nos ve y escucha el mundo". Con esas palabras, el bailarín dejó claro que su participación trasciende lo personal y se convierte en un símbolo de disciplina y perseverancia.

Una trayectoria marcada por disciplina

Se trata de Patricio Quiñones, conocido artísticamente como Pato Quiñones , quien desde hace varios años viene construyendo una sólida trayectoria internacional. Su camino lo llevó de los sets de televisión en Lima a escenarios globales, y ahora lo coloca en el centro de un espectáculo que cada año concentra a millones de espectadores.

Quiñones inició su carrera en programas de competencia en la televisión peruana, donde se enfrentó a rutinas intensas y a un escrutinio constante. Esa etapa le permitió desarrollar versatilidad y resistencia, cualidades que luego trasladó a producciones internacionales.

El bailarín confirmó su participación a través de stories en su cuenta de Instagram.

Radicado en Miami, enfrentó audiciones exigentes y entrenamientos diarios, además de periodos de incertidumbre laboral. Su esfuerzo lo llevó a compartir escenario con artistas de renombre como Daddy Yankee, Don Omar, Manuel Turizo, Farruko y Nicky Jam. Cada colaboración amplió su rango y fortaleció una reputación basada en constancia más que en golpes de suerte.

Incluso en momentos difíciles, como lesiones físicas o la paralización de espectáculos durante la pandemia, mantuvo presencia activa en redes sociales, compartiendo avances y reflexiones sobre su proceso. Esa transparencia lo conectó con seguidores que hoy celebran su llegada al Super Bowl.

El show de medio tiempo del Super Bowl es considerado una vitrina cultural de alcance planetario. Integrar el cuerpo de baile de Bad Bunny implica ensayos extensos, coordinación milimétrica y la capacidad de transmitir energía a través de cada movimiento. Para el público peruano, la presencia de Pato Quiñones es también un motivo de orgullo: un talento formado en el país que ahora marca el ritmo en uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento contemporáneo.