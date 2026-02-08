Feroz incendio en fábrica textil moviliza 11 unidades de bomberos en San Juan de Lurigancho

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este domingo en una planta textil ubicada en el sector Zárate, San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro, iniciado alrededor de las 6:15 p.m., obligó a suspender labores en la zona industrial y movilizó a once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El fuego se originó en un predio situado en el número 789 de la avenida San Luis Gonzaga y rápidamente se extendió hacia instalaciones industriales contiguas, complicando el acceso del personal de respuesta.

La emergencia afectó aproximadamente 400 metros cuadrados de la planta textil y generó alarma entre vecinos de sectores colindantes como Azcarrús Bajo y Ajolulco Bajo, debido a la cercanía con viviendas y locales cerrados.

La magnitud del incendio obligó a desplegar cisternas y escaleras telescópicas, mientras los bomberos coordinaban con la Policía Nacional para restringir el tránsito en las calles aledañas. Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque se evalúa el impacto en la infraestructura y las pérdidas materiales.

🔴 #AHORA | Ante el reporte de un incendio forestal registrado en la cuadra 7 de la Calle San Luis Gonzaga, SJL, de manera inmediata, el #Minsa, a través del @SamuPeruMinsa, desplegó dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica.



✅ Además, otra... pic.twitter.com/MNVeP5ZeAT — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 9, 2026

Operativo de emergencia

Los bomberos desplegaron máquinas contra incendios, cisternas, ambulancias y equipos especializados para confinar las llamas. La operación se prolongó por cerca de dos horas, con el objetivo de impedir que el fuego alcanzara inmuebles colindantes. Entre las unidades desplazadas figuraron M2-1, M21-1, M65-1, M121-1, M2-5, M8-1, CIST-11, AMB-14, RESLIG-83, ELEC-121 y M65-5.

El Ministerio de Salud, a través del SAMU, envió dos ambulancias con profesionales de la salud como medida preventiva, asegurando atención médica inmediata en caso de que se registraran heridos.

Propagación y dificultades

La información recogida en el lugar indicó que el incendio se inició en una vivienda o taller cercano y luego alcanzó una fábrica de cartón y un almacén estatal sin actividad operativa. El ingreso a estos predios resultó complejo debido a las puertas metálicas de gran tamaño, lo que obligó a utilizar herramientas de corte y equipos especializados.

La emergencia fue clasificada como de alta complejidad, por la imposibilidad inicial de control directo y la presencia de materiales inflamables en los almacenes comprometidos.

San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima, concentra numerosas fábricas y talleres en zonas urbanas. Este incendio vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar medidas de seguridad industrial y protocolos de fiscalización para reducir riesgos en áreas con alta densidad poblacional.