Fallece vocalista y fundador de reconocida banda de rock de EE.UU. tras una ardua batalla contra el cáncer

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical se encuentra de luto tras el fallecimiento de un destacado vocalista y fundador de una reconocida banda de rock de Estados Unidos que marcó la época de los 2000. La agrupación dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales donde destacan su aportación musical.

Muere el vocalista y fundador de 3 Doors Down

Brad Arnold, fundador y cantante del grupo 3 Doors Down, murió este sábado 7 de febrero a los 47 años, rodeado de su esposa Jennifer y de toda su familia mientras se encontraba durmiendo en su dormitorio.

Cabe señalar que, el intérprete fue diagnosticado en mayo de 2025 con carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer de riñón; esta enfermedad había hecho metástasis en los pulmones, y el cantante tenía un diagnóstico de cáncer en etapa cuatro.

La lamentable noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado tanto en las redes sociales del fallecido así como de la banda de la cual formó parte. "Con el corazón lleno de tristeza, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años", se lee

Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y letras que conectaron con oyentes de todos los días, precisó la banda norteamericana.

Además, la misiva pública señala que su música trascendió los escenarios, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que vivirán mucho después de los escenarios que pisó, se precisa en el comunicado. Asimismo, se resalta su calidad humana y lo buen esposo que fue.

Un legado destacado en la música

Brad Arnold nació el 27 de septiembre de 1978 en Escatawpa, Mississippi, Estados Unidos. En 1996 formó la banda de rock 3 Doors Down junto a Todd Harrell y Matt Roberts, cuando aún cursaba la secundaria.

Desde joven se destacó no solo como intérprete sino también como compositor convirtiéndose en pieza clave para definir la identidad sonora del grupo. Escribió una de las canciones más icónicas del rock a principíos del año 2000 titulada "Kriptonite" impulsando la carrera del grupo.

Así, liderado por Brad, 3 Doors Down alcanzó reconocimiento mundial con álbumes como The Better Life, Away from the Sun y Seventeen Days, trabajos que definieron una etapa del rock alternativo y post-grunge.

Es así que, se reveló que el vocalista y fundador de la banda de rock 3 Doors Down, Brad Arnold, falleció este sábado a los 47 años tras una ardua lucha contra un cáncer de riñón.