Bad Bunny toma SORPRESIVA decisión tras su show de medio tiempo en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny ha generado un revuelo para la cultura popular; sin embargo, una inesperada decisión del cantante a generado la sorpresa de todos sus seguidores. Conoce qué sucedió en la siguiente nota.

Bad Bunny decide borrar todas sus publicaciones

El cantante puertorriqueño ha generado revuelo en la cultura popular con una emotiva y potente presentación de medio tiempo en el Super Bowl 2026 donde resalta la cultura latina.

Debido a los tiempos digitales, muchos usuarios de Internet han decidido buscar al artista puertorriqueño en la red social de Instagram; sin embargo, se han dado con la inesperada decisión del cantante por borrar todas sus publicaciones.

Ello, luego de que minutos antes ofreciera el espectáculo en compañía de diversas personalidades de Hollywood y cantantes latinos. La decisión ha sido radical: no se encuentra ninguna fotografía, ninguna publicación y ninguna persona seguida por el cantante de 'Me porto bonito'.

Lo único que se encuentra en la descripción de su cuenta es un enlace que deriva a la página oficial del álbum 'Debí Tirar Más Fotos'. ¿Una pausa a su carrera musical o es parte de una estrategia de comunicación?

Lo que se sabe es que el cantante ha demostrado una posición contundente en contra de las acciones anti migratorias del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

Trump menosprecia show de medio tiempo

Donald Trump se pronunció a través de Truth Social donde criticó duramente el show de medio tiempo de Bad Bunny al considerarlo "uno de los peores de la historia".

El inquilino de la Casa Blanca arremetió contra el artista latino: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo", ello luego de que anunciara que agentes del ICE estarían presentes alrededor del estadio donde se daría la presentación.

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo, recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos porque no tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo real", publicó.

Trump se pronunció tras el espectáculo de Bad Bunny.

Amado u odiado, el 'halftime show' de Bad Bunny se consolida como una muestra de respeto por la cultura popular en Latinoamérica frente a las duras medidas migratorias en Estados Unidos.

