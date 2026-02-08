'Magaly TV, La Firme' regresa con POTENTE AMPAY contra famoso en juerga: "Era el esposo ejemplar"

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Ampay! Magaly dio un adelanto de la llegada de su programa a la televisión que promete encender el mundo del espectáculo. En un corto video menciona que un famoso y padre de familia "ejemplar" está involucrado en el nuevo destape que presentará este lunes 9 de enero. Esto se sabe de la esperada bomba.

'Magaly TV, La Firme' lanza adelanto

A pocas horas de su estreno, 'La Urraca' encendió los motores de Chollywood con un adelanto del estreno del primer programa de este 2026 por la televisión peruana.

A través de TikTok, Magaly anunció que este lunes se daría a conocer el ampay en contra de un famoso que "enamoró a todos con su historia de amor", adelantando que se trataría de un hombre casado envuelto en un escándalo.

Además, sostuvo que era el "esposo y caballero ejemplar" que habría sido captado en medio de una fiesta en donde habría sacado su personalidad más alborotada convirtiéndose en "el rey de la noche".

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación de Medina donde se genera la intriga por conocer al personaje que habría sido expuesto por las cámaras de la presentadora de espectáculos.

Sobre todo los padres de familia y esposos de Chollywood quienes se encuentran en el ojo de la tormenta por tremendo ampay que podría perjudicar su vida familiar y carrera artística.

El esperado anuncio se da tras una larga paralización del programa debido a que Medina esperaba encontrarse más recuperada de la cirugía estética a la que fue sometida.

Fecha y hora del programa

Tras una larga espera, 'Magaly TV, La Firme' regresa con esta potente bomba que promete dar que hablar en el mundo de la farándula.

Hace una semana, la presentadora de televisión confirmó el regreso de 'Magaly TV, La Firme' desde este lunes 9 de febrero a las 9:45 de la noche, horario habitual la presentadora peruana en la televisión.

Su regreso a la televisión peruana este 2026 se vio retrasado por los cuidados postoperatorios tras realizarse una cirugía estética en el rostro, el cuál aún no ha sido revelado lo que aumenta las expectativas del regreso de 'La Urraca' a la televisión.

