Pamela López confirma romance con Franco Portales y hace picante confesión: "Recién somos novios"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió al confirmar que atraviesa una nueva etapa sentimental junto a su ahora novio, Franco Portales. La influencer decidió poner fin a las especulaciones y reconoció públicamente que el productor se convirtió en su pareja. Sin embargo, además de revelar su romance, también protagonizó un momento incómodo al ser consultada sobre aspectos de su vida íntima.

¿Qué se sabe sobre el nuevo romance de Pamela y Franco?

La confesión ocurrió durante una emisión del podcast Vale Todo, donde López conversaba de manera distendida con Pati Lorena. En medio del intercambio, su compañera aprovechó la presencia de Franco Portales en la conversación para preguntarle directamente por la naturaleza de su vínculo. Ante ello, la presentadora confirmó que ambos mantienen una relación sentimental y que ya decidieron hacerla oficial. " Es oficialmente mi novio" , dijo.

Además, la conductora fue sorprendida por una pregunta relacionada con la intimidad que comparte con su nueva pareja. Aunque recibió el comentario con humor, Pamela López evitó brindar detalles personales y dejó claro que existen aspectos de su vida privada que prefiere mantener alejados de las cámaras. Así, respondió de manera relajada, dando a entender que el romance todavía atraviesa sus primeras etapas.

Por otro lado, la cercanía entre ambos no resulta completamente nueva para quienes siguen sus actividades. Durante las últimas semanas, López y Portales habían aparecido juntos en diferentes ocasiones, situación que generó rumores y comentarios en redes sociales. Sin embargo, ninguno había confirmado abiertamente que existiera un romance entre ellos hasta esta reciente revelación.

Pamela López se somete a 'retoquito íntimo'

La todavía esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió realizarse un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal. Lejos de mantenerlo en reserva, Pamela López compartió imágenes del proceso en sus redes sociales, donde se observa a una especialista realizando el tratamiento.

En las fotografías y videos difundidos, la influencer aparece recostada sobre una camilla mientras recibe el procedimiento con láser. Las imágenes permiten conocer parte de este tratamiento estético e íntimo al que decidió someterse recientemente.

La publicación de Pamela López llega en un momento en el que su vida sentimental también ha despertado bastante curiosidad. Y es que, tras su separación de Paul Michael, la influencer fue captada en una situación cercana con un joven cantante, generando toda clase de comentarios sobre su presente amoroso.

De esta manera, la expareja de Christian Cueva inicia una nueva etapa amorosa junto a Franco Portales. Si bien se mostró abierta a confirmar el romance, también estableció límites al hablar de su intimidad. La conductora dejó claro que, por ahora, prefiere disfrutar esta relación lejos de mayores detalles y de la exposición mediática.