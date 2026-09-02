¡Por todo lo alto! Susy Díaz revela que celebrará su cumpleaños en Europa y lanza nueva frase de soltería

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz ya tiene todo listo para celebrar sus 63 años de una manera muy especial. La recordada excongresista reveló que aprovechará esta fecha para viajar, descansar y disfrutar de nuevas experiencias, dejando por un momento de lado su recargada agenda laboral. Además, compartió una renovada filosofía sobre la soltería y la importancia de disfrutar cada etapa de la vida.

¿Por qué Susy celebrará en Europa?

La artista confirmó que viajará a Europa, donde participará en una cena de gala organizada en reconocimiento a su extensa trayectoria artística. El homenaje coincidirá con su cumpleaños y será una de las actividades principales de su recorrido por el Viejo Continente, aunque también planea aprovechar su estadía para conocer diferentes países y tomarse unas largas vacaciones.

Para esta celebración, Susy también quiere sorprender con su look. En lugar de recurrir a reconocidas firmas extranjeras, decidió apostar por el talento nacional y acudirá a Gamarra para encontrar una diseñadora que pueda confeccionar el vestido que lucirá durante la importante velada. Su idea es llevar una prenda roja y sentirse como una estrella de Hollywood.

"Tengo la ilusión de llevar un hermoso vestido rojo. Una amiga me ha recomendado a una buena diseñadora en Gamarra, así que iré a conocerla en los próximos días para ver modelos y telas", declaró.

Por otro lado, la exparlamentaria dejó claro que actualmente disfruta plenamente de su soltería. Para Susy, estar sin pareja no representa una limitación, sino una oportunidad para vivir con mayor libertad, viajar y concentrarse en las actividades que realmente disfruta.

La nueva frase de Susy Díaz

La artista presentó una nueva frase que resume su actual manera de pensar: dejar atrás las decepciones sentimentales y continuar disfrutando de la vida. Así, Susy considera que las rupturas o infidelidades no deben convertirse en motivos para vivir amargado, pues el tiempo pasa rápidamente.

"Hay que disfrutar de la vida . Si el marido te deja, olvida y disfruta la vida; si te pusieron los cuernos, olvida y disfruta la vida. La vida es tan corta que ¿para qué amargarse? No tengo miedo de decir mi edad; a mis 63 años me siento con mucha energía para trabajar y viajar", dijo.

Con esta actitud, la popular rubia de los labios rojos se prepara para recibir sus 63 años con mucha energía. Entre viajes, trabajo y nuevos proyectos, la excongresista demuestra que mantiene intactas sus ganas de disfrutar y que la edad no representa un impedimento para seguir cumpliendo sus planes.