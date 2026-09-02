Magaly asegura que Mario Hart se sintió 'arañado' por imágenes de Korina y su nuevo amigo: "No es ampay"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no dudó en cuestionar la actitud que tomó Mario Hart al enterarse de las imágenes donde su exesposa, Korina Rivadeneira, pasa el día con un misterioso galán, quien le maneja el carro y la lleva por todo Lima. Según la conductora de ATV, el piloto se mostró ligeramente incómodo y "arañado" al ver las imágenes y también resaltó que no habría tenido conocimiento de ello.

Magaly cuestiona a Mario Hart

La 'Urraca' empezó resaltando que, durante la nota que su programa emitió la noche de ayer, nunca dijeron que el nuevo amigo de Korina tenía algo romántico con ella, sino que solo se preguntaron quién era y por qué pasaba tanto tiempo con la modelo, llegando incluso a plantear la hipótesis de que podía ser su chofer o su entrenador personal.

Sin embargo, resaltó que la respuesta de Mario, en la más reciente edición de su podcast con María Pía Copello, dejó mucho que desear, ya que se mostró ligeramente incómodo por la situación. Además, se preguntó cómo sería el día en que realmente Korina empiece a salir con un nuevo hombre y todo el mundo se entere.

"Dio su versión en el streaming de María Pía Copello, pero lo sentí medio arañado (...) No hay malicia, ni en nuestro reportaje ni nada más. Solo le estamos viendo a ella, acompañada de un chico que es su chofer; eso no es un ampay", expresó.

Por otro lado, le recomendó a Mario que tome terapia, ya que le pareció que su reacción no fue adecuada para el caso. Señaló que, si llegan a salir imágenes más comprometedoras de su expareja, podrían afectarlo, aun teniendo en cuenta que ambos han terminado su vínculo sentimental y deben empezar a hacer su vida por separado.

"Si así se pone cuando mostramos solo al chofer, ¿cómo será el día que ampayemos a Korina con un saliente? Si le captamos besándose con un nuevo hombre, ¿qué va a decir? Yo creo que hay que trabajar ese aspecto de cómo vas a recibir las noticias, porque son personajes públicos los dos", sentenció.

Korina reaparece con nuevo amigo

La noche de ayer, Magaly emitió un reportaje donde se vio a un joven fue visto conduciendo el vehículo que está registrado a nombre de Korina y Mario Hart. Mientras él permanecía al volante, la venezolana aprovechó el trayecto para realizar algunos pendientes. La situación llamó especialmente la atención porque demostraría que existe un nivel de confianza entre ambos.

En otro momento, Korina y el misterioso hombre estacionaron el vehículo y se despidieron durante unos minutos. La modelo se dirigió a realizar unos trámites migratorios, mientras su acompañante permaneció en el auto. Poco después, ambos volvieron a encontrarse y continuaron con su recorrido por diferentes puntos de la ciudad.

La jornada continuó con algunas actividades cotidianas. Korina volvió a bajar del vehículo para revisar opciones de comida y, posteriormente, se dirigió a una conocida ONG. Mientras tanto, el joven esperó en el automóvil y luego también salió para comprar un menú. Por supuesto, el hecho no pasó desapercibido para Magaly, quien lanzó un comentario al respecto.