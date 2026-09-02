'El Chapulín Colorado' llegará al cine próximamente: hijo de Roberto Gómez Bolaños cuenta detalles de la película

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Chapulín Colorado, uno de los personajes más queridos y recordados de la televisión latinoamericana, llegará próximamente a la pantalla grande. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, confirmó que ya se trabaja en una película inspirada en el emblemático héroe mexicano, cuya historia marcó a varias generaciones con sus ocurrencias y particulares aventuras.

El impacto de 'El Chapulín Colorado'

La noticia representa el regreso de un personaje que forma parte de la memoria de millones de espectadores. Creado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, El Chapulín Colorado apareció a comienzos de los años 70 como parte de los sketches del programa Chespirito. Su peculiar personalidad rápidamente consiguió conectar con el público.

El éxito fue tal que, en 1973, el personaje obtuvo su propia serie de televisión. La producción presentó una divertida parodia de los superhéroes tradicionales, pero con una característica que lo hacía diferente: El Chapulín no era invencible ni especialmente valiente. Por el contrario, era torpe, miedoso y poco preparado, aunque siempre terminaba enfrentando el peligro para ayudar a los demás.

Además, su imagen quedó ligada a elementos que se volvieron inolvidables para sus seguidores, como el traje rojo, las antenitas de vinil, el Chipote Chillón y las pastillas de chiquitolina. A lo largo de sus historias, el personaje aparecía en diferentes épocas y escenarios, mientras compartía pantalla con figuras como Ramón Valdés, Carlos Villagrán, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.

¿Qué se sabe sobre la película de 'El Chapulín Colorado'?

Ahora, más de cinco décadas después de su debut, El Chapulín Colorado tendrá una nueva oportunidad de conquistar al público. Gómez Fernández confirmó que el proyecto cinematográfico ya se encuentra en marcha y que podría comenzar su etapa de producción próximamente. La principal novedad será que la película profundizará en un aspecto que apenas fue desarrollado en la serie: el origen del peculiar héroe.

Asimismo, todo indica que la producción será realizada en acción real y no como una película animada. Esto significa que un nuevo actor tendrá la responsabilidad de ponerse el traje rojo y asumir un personaje estrechamente relacionado con la figura de Chespirito. Por ahora, no se ha revelado quién será elegido para interpretar al protagonista.

Aunque todavía existen detalles por definir, como el elenco, la fecha de estreno y otros aspectos de la producción, la confirmación ya despierta expectativa entre los seguidores. El desafío será trasladar a la pantalla grande la esencia de un personaje que, pese a sus defectos y temores, siempre encontraba una manera de convertirse en héroe.

Es así que, El Chapulín Colorado regresará con una película de acción real que explorará sus orígenes y buscará mantener vivo el legado creado por Roberto Gómez Bolaños. La producción marcará una nueva etapa para el personaje y pondrá nuevamente sus antenitas de vinil, su traje rojo y su peculiar sentido del heroísmo frente a nuevas generaciones.