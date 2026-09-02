Samahara reflexiona tras fuertes enfrentamientos con Youna en reality: "No voy a dejar de quererlo nunca"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón volvió a referirse a la complicada relación que mantiene con Youna luego de coincidir con él en 'La Prisión de Destino 2'. Tras el abrupto final del reality, la influencer reflexionó sobre las constantes peleas que protagonizaron y reconoció que ambos atravesaron situaciones personales que terminaron influyendo en la manera en que se relacionaron.

Samahara hace mea culpa por peleas con Youna

Durante su conversación en 'Magaly TV La Firme', Samahara explicó que el vínculo con Youna se retomó en una etapa especialmente vulnerable para ambos. Por un lado, él acababa de recibir el diagnóstico de cáncer; mientras que ella se encontraba intentando superar las experiencias de violencia que había vivido con Bryan. En ese contexto, ambos terminaron convirtiéndose en una especie de soporte mutuo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica entre ambos cambió. Samahara consideró que Youna recuperó seguridad al avanzar en su proceso relacionado con la enfermedad y, desde su perspectiva, comenzó nuevamente a mostrar aspectos de su personalidad que ya había conocido anteriormente.

"Claramente al pasar el tiempo él volvió a florecer, ya se siente seguro con su enfermedad y volvió a florecer su verdadero yo y está bien, es válido, no voy a dejar de quererlo nunca, es el papá de mi hija ", aseguró.

Precisamente, las discusiones que protagonizaron en 'La Prisión de Destino 2' volvieron a poner bajo los reflectores una relación marcada por conflictos y emociones pendientes. Samahara reconoció que se confundió al retomar ese vínculo en un momento de fragilidad, incluso llegando a preguntarse qué habría ocurrido si ambos hubieran decidido casarse. Con el tiempo, aseguró haber entendido mejor aquella etapa.

Samahara descarta reconciliarse con Youna

A pesar de las diferencias, la influencer dejó claro que todavía siente cariño por Youna, principalmente porque es el padre de su primera hija. Para ella, una cosa es el afecto que pueda conservar y otra muy distinta es retomar una relación sentimental. Por eso, descartó una reconciliación y sostuvo que desde el inicio había dejado clara su posición.

Finalmente, Samahara aseguró que su intención es dejar atrás los enfrentamientos y conseguir una convivencia más tranquila con Youna y Bryan, padres de sus hijos. Aunque reconoce que mantener una relación cordial no siempre resulta sencillo, considera importante intentarlo. Así, sus declaraciones muestran una mirada más reflexiva sobre los conflictos que protagonizó y sobre las decisiones que tomó en una etapa particularmente compleja.