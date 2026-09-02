Hospitalizan a recordada actriz de El Chavo del 8 y preocupa a fans al pedir oraciones por su salud

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado programa El Chavo del 8 marcó un antes y un después en la televisión de Latinoamérica con entrañables personajes de la querida vecindad que quedaron grabados para siempre en la memoria de sus fanáticos. Pero lastimosamente, una reciente noticia les ha preocupado debido a que se ha conocido que una de las actrices que formó parte del elenco tuvo que ser hospitalizada y ha pedido que oren por su salud.

Querida actriz de 'El Chavo del 8' es hospitalizada

La intérprete Rosita Bouchot, recordada por interpretar a la siempre irreverente Paty en la obra maestra de Roberto Gómez Bolaños, utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que se le observa en un hospital previo a someterse a un procedimiento quirúrgico.

Vestía una bata y presentaba una actitud aparentemente tranquila. Junto a la instantánea decidió hablar directamente con sus seguidores y pedirles que la acompañaran en este momento a través de sus buenos deseos y rezos. Aunque vale señalar que no brindó mayores detalles sobre el padecimiento que provocó su hospitalización.

"Estoy bien y voy a estar mejor. Igual todas tus bendiciones son bienvenidas. Hoy (ayer martes) me operan a las 2:30 de la tarde. Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones se los voy a agradecer. ¡Gracias!", escribió la exintegrante de una de las producciones más populares de la televisión mexicana.

El post recibió decenas de comentarios con oraciones, bendiciones y deseos de pronta recuperación. Aunque la noticia causó preocupación, Rosita Bouchot trató de transmitir tranquilidad al afirmar que se encuentra bien y espera sentirse mejor después de la cirugía.

Vale decir que, su ingreso al nosocomio se produjo tan solo dos días después de que festeje la llegada de su cumpleaños número 75, el pasado 30 de agosto. La actriz celebró dicha fecha especial en compañía de su esposo, Jorge Estrada Avendaño. Acudió a un restaurante y realizó una transmisión nocturna para conversar con sus seguidores.

La segunda actriz en interpretar a Paty en El Chavo del 8

Rosita Bouchot fue la segunda actriz en dar vida a Paty, después de Patty Juárez. Dentro de la historia, el personaje llegó a la vecindad junto con su tía Gloria y llamó la atención de El Chavo, por lo que es recordada como uno de los intereses amorosos del protagonista.

La actriz también participó en El Chapulín Colorado, en el que interpretó personajes como Artritis y una empleada doméstica. Su trayectoria comenzó en el baile y posteriormente se extendió al cine, la televisión, las telenovelas y distintas producciones de comedia.

Gran preocupación ocasionó la publicación en Facebook de la actriz mexicana Rosita Bouchot, en la que aparece se le observa en un hospital previo a someterse a un procedimiento quirúrgico. Y pidió a sus fans que oren por su salud, por ahora no se ha brindado mayor información sobre su estado.