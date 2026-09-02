Samahara Lobatón regresa al Perú luego de la CANCELACIÓN del reality internacional en el que participaba

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exparticipante del reality internacional 'La prisión del Destino', Samahara Lobatón regresó al Perú luego de la cancelación del programa que integraba junto a su expareja Youna. La información fue confirmada por ella a través de redes sociales al publicar su recibimiento al territorio nacional.

Samahara Lobatón regresa al Perú luego de la cancelación de reality internacional

A través de una serie de imágenes difundidas en las redes sociales de Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, se dio a conocer su reciente llegada al Perú, luego de permanecer durante un tiempo en Estados Unidos. La influencer habría decidido abandonar el país norteamericano, donde estuvo trabajando en el reality de streaming 'La prisión del destino'.

Su retorno al país generó atención entre sus seguidores, quienes rápidamente identificaron las publicaciones y compartieron diversos comentarios sobre su regreso. De esta manera, Samahara vuelve a instalarse nuevamente en territorio peruano tras su experiencia en el extranjero y su participación en el proyecto de entretenimiento.

Como parte de su recibimiento, Samahara Lobatón fotografió una serie de detalles que estaban en su casa y fueron enviados por su club de fans que siguen sus proyectos en redes sociales.

Dentro de los mensajes se lee: "Bienvenida a casa, Sam", en un cartel que recibió Samahara Lobatón a su llegada. La figura pública también encontró cartas de personas cercanas que quisieron expresarle su cariño. Ante estas muestras de afecto, se mostró agradecida a través de sus redes sociales. "Gracias a todo mi team", escribió inicialmente, para luego añadir en otra publicación: "Los amo siempre, siempre conmigo".

Samahara Lobatón llega al país tras cancelación de reality internacional

¿Por qué se canceló el reality 'La prisión del destino'?

El dueño del programa, 'Destino' explicó que la cancelación del reality en Miami estuvo asociada con una serie de reportes y denuncias contra el formato. En ese sentido, diferentes usuarios comenzaron a reportar que algunos participantes serían indocumentados en Estados Unidos.

No obstante, el productor negó esa versión y aclaró que los concursantes señalados se encontraban realizando los trámites migratorios correspondientes según la ley.

"Ice nunca llegó, es mucha mentira. Migración nunca llegó. Este caballero decidió parar todo y, ¿saben por qué?, porque esta mañana iban para MediaPro, porque lo denunciaron el proyecto, miles de personas se prestaron para denunciarlo", agregó.

Finalmente, la influencer Samahara Lobatón regresó al Perú luego de la cancelación del reality internacional 'La prisión del destino' en el que participaba junto a su expareja Youna.