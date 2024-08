Cathy Sáenz teme perder el cabello durante su tratamiento contra el cáncer: "Espero que no"

La productora de televisión Cathy Sáenz ha revelado recientemente que padece de cáncer de mama. La noticia fue un golpe muy duro para la popular 'Mamacha', lo que la llevó a alejarse de las redes durante algunos días. Sin embargo, Sáenz hizo su aparición y reveló que, uno de sus temores actualmente, es perder el cabello.

La productora de 'HH' reveló que fue sometida a una operación de mastectomía como parte de su tratamiento, por lo que ahora continuará con sesiones de radioterapia. En una reciente aparición en el programa 'Palabra de Hincha', aclaró que no necesitará de quimioterapia y expresó que desea no perder el cabello durante el tratamiento.

"A mí me van a hacer radioterapias y Dios quiera que no (se le caiga el cabello), yo sé que no. Ahorita hablando con Natalia (Salas), con Anahí (De Cárdenas), son increíbles, me han ayudado en el camino. Ya después les voy a contar cómo se han portado las chicas. Lo bueno y positivo es que todo ha sido siempre entre risas y amigos", expresó preocupada la popular productora.