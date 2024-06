'Chabuca': Película arrasa en Netflix y presenta dramático 'cambio' en la historia de Alex Brocca

La película autobiográfica de Ernesto Pimentel ,'Chabuca', llegó a Netflix hace poco y ha generado controversia ya que muchos usuarios de la plataforma de streaming han dado que la historia final de Alex Brocca es distinta de la versión original.

Cabe resaltar que, la película gozó de un enorme éxito cuando fue estrenada en cines y se convirtió en una de las cintas peruanas más taquilleras, permaneciendo en cartelera aproximadamente un mes. Sin embargo, mucho se habló sobre la forma en que Alex Brocca, expareja de Ernesto, fue presentado durante el desarrollo de la trama.

Varios usuarios en redes sociales compartieron capturas de pantalla mediante X, donde se puede ver que el mensaje final de 'Chabuca' es ligeramente distinto al que se mostró en la película estrenada en cines. En medio de ello, un tiktoker dijo que eso podría alterar la percepción del público sobre la relación y los últimos momentos de vida de Brocca.

En la versión original de la película estrenada en cines, se detalla que: "André falleció de cáncer hace ya varios años. Ernesto visitó su lecho de muerte, rezaron juntos y se perdonaron. Lamentablemente, no decidió tomar los medicamentos contra el VIH/SIDA a tiempo. Cuando finalmente lo consideró, fue demasiado tarde".

Alex Brocca en el cine

Mientras que en la nueva versión que ha sido publicada en Netflix, hay un cambio. " André y Ernesto SE PERDONARON. Antes de que André perdiera la batalla contra el cáncer, rezaron y se abrazaron, reconociendo que ambos fueron víctimas de una sociedad que no respeta la diversidad y estigmatiza injustamente a las personas afectadas por el VIH".

Alex Brocca en Netflix

Durante uno de sus programas de 'El Reventonazo de la Chola', Ernesto utilizó los últimos minutos del espacio para hablar sobre Alex Brocca. Con la mirada desencajada y llena de tristeza, el también actor contó detalles inéditos de su relación con el bailarín.

"Me duele su partida, la vida me permitió en distintos momentos reírnos, la vida me permitió escucharlo lo arrepentido o triste que estaba de algunas cosas y yo también lo estoy, la vida no es blanca o negra, pero la vida es un maravilloso préstamo".