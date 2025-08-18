Pasta dental hecha con cabellos podría reparar la dentadura, según científicos del Reino Unido

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva investigación hecha por científicos de King's College de Londres (KCL), en Reino Unido indica que la queratina, proteína presente en el pelo, la piel y la lana, puede frenar las primeras fases de las caries y reconstruir el esmalte dental.

¿Cómo funciona el dentífrico?

Los expertos en base de este descubrimiento desarrollaron una pasta dental elaborada con cabellos. La crema ofrece un método sostenible que aprovecha una proteína presente en el cabello para fortalecer el la capa externa de los dientes.

La investigación publicada en la revista científica Advanced Healthcare Materials señaló que al usar la proteína en la superficie de la dentadura, esta interactúa con los minerales presentes de forma natural.

Los científicos señalan que cuando la queratina es aplicada a la superficie del diente y entra en contacto con los minerales presentes de forma natural en la saliva, forma un andamiaje cristalino que imita la estructura y la función del esmalte natural.

Procesos del proyecto

La investigadora doctoral del King's College de Londres y primera autora del estudio, Sara Gamea, resaltó que el presente descubrimiento posiciona a la queratina como una de las principales candidatas para el cuidado dental del futuro. A medida que crece la preocupación por la sostenibilidad de los materiales sanitarios y el uso prolongado del flúor.

"La queratina ofrece una alternativa transformadora a los tratamientos dentales actuales. No solo se obtiene de forma sostenible a partir de residuos biológicos como el cabello y la piel, sino que también elimina la necesidad de utilizar resinas plásticas tradicionales comúnmente utilizadas en odontología restauradora que son toxicas y menos duraderas", señaló la experta.

Asimismo, apuntó que la queratina es una alternativa sostenible ya que puede adaptarse al color de la dentadura y darle así un aspecto más natural a diferencia de otros tratamientos. "La queratina también tiene un aspecto mucho más natural que estos tratamientos, ya que puede adaptarse mejor al color del diente original", indicó Sara Gamea.

¿Cuándo estará disponible?

Según el Dr. Sherif Elfsharkawy, consultor en prostodoncia y autor principal de la investigación, el tratamiento podría administrarse mediante una pasta dental para uso diario o como un gel aplicado por un profesional.

Este gel, similar al esmalte de uñas, servirá para una reconstrucción más específica. Asimismo, indica que el equipo está explorando vías para su aplicación clínica y estiman que la crema dental a base de cabello podría estar disponible para el público en los próximos dos o tres años.