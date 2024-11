Christian Cueva se pronuncia sobre su posible RETIRO del fútbol para dedicarse a la música

13/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de los rumores sobre un posible cambio de rumbo en su carrera, Christian Cueva se pronunció sobre la posibilidad de dejar el fútbol para dedicarse a la música. ¿Está dispuesto a colgar los chimpunes y seguir un nuevo camino en la cumbia?

¿Christian Cueva dejará el fútbol?

Durante una reciente entrevista, Christian Cueva compartió con sus seguidores las cosas que realmente le apasionan en la vida. "Mi corazón late por mi pareja, Pamela Franco, mis hijos, mis padres, el fútbol y la música", comentó el futbolista.

Ante la pregunta de si planea retirarse para dedicarse exclusivamente a la cumbia, el jugador fue claro: "No, no, lo mío es el fútbol , pero la cumbia es algo que me apasiona ".

Con esta respuesta, Cueva dejó en claro que su carrera en la música no es algo que planee tomar en serio, al menos por ahora, y aseguró que los cantantes de cumbia no deben preocuparse, ya que no serán su competencia.

"Todavía, todavía, no se preocupen... igual seguiré apoyando a Pamela. Mientras pueda, mientras tenga el tiempo, voy a seguir cantando, soy el último romántico ", añadió entre risas.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que Christian Cueva ha mostrado su afición por la música, especialmente tras grabar el tema 'El Cervecero' junto a su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco.

Sin embargo, el futbolista fue enfático en que el fútbol sigue siendo su prioridad y que cualquier proyecto musical, por ahora, no es más que una diversión.

¿Grupo 5 colaborará con Christian Cueva?

Este lunes, el presentador Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', avivó las especulaciones sobre un posible debut en grande de Christian Cueva en la música. En su programa 'Todo Se Filtra', aseguró que el futbolista se habría reunido con Christian Yaipén, líder de Grupo 5, para coordinar una colaboración musical.

Ante esta información, Infobae Perú contactó al vocero de Grupo 5 para confirmar los rumores, y el representante negó cualquier colaboración con Christian Cueva, aclarando que la agrupación ha estado cumpliendo con su agenda de conciertos fuera de Lima y sin contacto reciente con el futbolista.

De esta manera, se desmienten los rumores que circulaban sobre una posible incursión de Christian Cueva en el género de la cumbia junto a una de las agrupaciones más importantes del país.

El vocero de Grupo 5 dejó en claro que el equipo no tiene planes de incluir al deportista en algún proyecto musical y que su prioridad sigue siendo el calendario de conciertos, en el cual no figura ninguna colaboración con el futbolista.

Los seguidores del futbolista pueden estar tranquilos, ya que su prioridad sigue siendo la cancha. A pesar de los rumores, Christian Cueva continuará dedicando sus energías al fútbol, mientras comparte de manera casual su gusto por la cumbia junto a su pareja Pamela Franco.