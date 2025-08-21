¿Mintió? Esposo de Maju Mantilla dice que terminaron hace meses, pero PRUEBA pondría en duda su versión

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gustavo Salcedo sorprendió a todos al anunciar el fin de su matrimonio con la exMiss Mundo, Maju Mantilla. Según anunció en su comunicado, su separación no se habría dado recién, sino meses atrás; sin embargo, una prueba en redes sociales pondría en duda su versión.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron

El deportista Gustavo Salcedo remeció la farándula local tras lanzar un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer la ruptura de su matrimonio con Maju Mantilla. En su mensaje, señaló que el fin de su vínculo con la exreina de belleza se da luego de "varios meses transcurridos".

Incluso, se animó a señalar que la decisión habría sido tomada en forma conjunta con Maju, a quien le agradecía por todo el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, resaltando que siempre "serán buenos padres tratando de darle lo mejor a sus hijos".

Finalmente, destacó que por respeto a su familia, evitará dar comentarios sobre el tema, por lo cual, pedía la comprensión del caso. Esta noticia cayó como un "balzado de agua fría" para los seguidores de Mantilla, ya que consideraban que habrían logrado superar el pasado escándalo que rodeó a su matrimonio en 2023: ¡el ampay de Gustavo Salcedo entrando a un hotel con otra mujer!

Prueba pone en duda separación desde hace meses

Pese a que se lucían más unidos que nunca, el empresario y deportista habrían terminado en buenos términos tras casi 20 años de historia de amor. Sin embargo, la mención de que la separación fue tras "meses transcurridos" hizo que saliera a la luz una presunta prueba donde se veía a la pareja juntos hace apenas un mes.

En la cuenta de Instagram de 'Aquamare', se aprecia a Gustavo y Maju compartiendo un desayuno juntos, donde se les puede ver felices con un peculiar mensaje: "Tú + yo + escapada a la playa". La escena fue subida en redes hace solo horas del anuncio del empresario sobre su ruptura.

Incluso, el portal de 'Instarándula' resaltó que otro video subido el 17 de julio, se ve a la entonces pareja con la misma ropa. "Sí, tengo claro que el video no fue grabado ayer, pero el anuncio del señor Salcedo habla de una separación con varios meses transcurridos, conciliación, etc..., pero en julio estaban juntos. Algo no cuadra en su comunicado a la opinión pública", señaló.

Prueba pondría en duda que separación de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo sea desde hace varios meses.

¿Qué dijo Maju Mantilla tras el fin de su matrimonio?

Hasta el momento, Maju Mantilla no ha emitido comunicado ni se ha pronunciado sobre el fin de su matrimonio. Incluso habría optado por no presentarse en la conducción de su programa 'Arriba Mi Gente'. Esta decisión ha generado mayor incertidumbre sobre el motivo real de su separación definitiva.

De esta manera, se filtraron imágenes que pondrían en duda la versión de Gustavo Salcedo de que su separación con Maju Mantilla sería desde hace 'varios meses'.