¡Nueva polémica! Christian Cueva y Rosángela Espinoza han sido vinculados nuevamente en un supuesto amorío. Aunque la modelo ha negado reiteradamente cualquier tipo de relación con el jugador, una reciente foto nunca antes vista, difundida por un programa de espectáculos, ha encendido las alarmas y avivado los rumores.

En medio de la controversia que rodea a Christian Cueva, un programa de espectáculos compartió una foto que ha dejado a todos boquiabiertos. "La imagen que nadie pensó ver y que tenemos en exclusiva. Melissa Klug, descansa un momento Rosángela, calienta que hoy sales", decía el avance del programa.

En la fotografía, Christian Cueva y Rosángela Espinoza parecen estar recostados en una cama, ambos mirando a la cámara con una sonrisa cómplice. Esta imagen ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras no tardaron en expresar su sorpresa y dudas sobre la naturaleza de su relación.

A inicios de este año, Christian Cueva reconoció haber tenido un encuentro con Rosángela Espinoza, algo que él mismo confirmó durante una entrevista en el programa 'América Hoy'.

"Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido", confesó Christian Cueva.

El futbolista también mencionó que, en otras ocasiones, ha coincidido con personas conocidas, aunque dejó claro que su encuentro con Rosángela Espinoza fue algo excepcional. A pesar de su admisión, la modelo siempre ha mantenido una postura firme, negando cualquier tipo de romance entre ellos.

Tras las declaraciones de Christian Cueva sobre su relación con Rosángela Espinoza, la chica reality recurrió a sus redes sociales para aclarar ciertos aspectos de lo mencionado por el futbolista.

"Por un video de promoción del año 2016. Sacan como si fuera del 2018, 2019, 2020. No inventen para generar morbo. Christian Cueva hizo un video para apoyarme en una sentencia de Reyes del show o El gran show. No recuerdo porque yo gané dos temporadas. Dejen de vincularme sentimentalmente porque no hubo amistad y menos una relación. Si lo vi coincidimos en un restaurante", expresó.