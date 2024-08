Modelo de Playboy reacciona a video viral de comentarista deportivo viendo sus picantes fotos

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Tendencias

programa deportivo 'Tribuna Grone', un momento inesperado captó la atención de todos. Edwin Portal, uno de los comentaristas del programa, fue sorprendido mientras revisaba fotografías sensuales de la modelo chilena de Playboy, Daniella Chavez, en plena transmisión.

Comentarista pasa vergonzoso momento

El programa 'Tribuna Grone' se centraba en el análisis del empate entre Alianza Lima y Sporting Cristal, resultado que le costó al club blanquiazul la oportunidad de liderar el Torneo Clausura 2024 en solitario.

Sin embargo, mientras sus compañeros discutían apasionadamente sobre el desempeño de los equipos, Edwin Portal decidió revisar su timeline en X (anteriormente Twitter). Lo que no esperaba era que su pantalla compartida mostrara a todos los espectadores lo que estaba viendo: sensuales fotos de Daniella Chavez.

El incidente no pasó desapercibido, y la noticia rápidamente fue cubierta por medios de comunicación, lo que llevó a Edwin Portal a reaccionar públicamente en sus redes sociales. En un tono entre humor y nerviosismo, mencionó a la modelo en un tuit: "Por favor, sálvame de esta ¿Nos podías dar una entrevista?".

La reacción de la modelo de OnlyFans

Lejos de ignorar el incidente, Daniella Chavez respondió de manera inesperada y con buen humor. A través de su cuenta en redes sociales, la modelo aceptó la propuesta de Edwin Portal: "Ok, mensaje interno".

La situación tomó un giro aún más sorprendente cuando Daniella Chavez hizo otro comentario en sus redes sociales: "Pronto estaré en una entrevista con Edwin Portal, ¿Lo ayudaremos a salir del paso? Jajaja cosas que pasan". Su respuesta no solo alivió la tensión del momento, sino que también provocó risas y comentarios entre los seguidores de 'Tribuna Grone'.

Pronto estaré en una entrevista con @Edinho1901 lo ayudamos a salir del paso ? Jajaja cosas que pasan! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) August 19, 2024

Tras la respuesta de Daniella Chavez, Edwin Portal no pudo ocultar su emoción. Citando las palabras de una famosa canción religiosa, escribió: "Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Gracias Daniella Chavez".

Finalmente, la cuenta oficial de 'Tribuna Grone' también se sumó a la conversación, mostrando su apoyo a Edwin Portal y agradeciendo la actitud de Daniella Chavez.

"Edwin Portal, entendemos lo que pasó, cualquiera sucumbiría ante una mujer tan hermosa como Daniella Chavez, no tienes de que preocuparte, son cosas que pasan. Daniella, gracias por tu buena onda, te esperamos en esa ansiada entrevista en Tribuna Grone con Edwin Portal", se lee en el tweet.

Lo que comenzó como un momento vergonzoso para el comentarista deportivo, terminó convirtiéndose en una oportunidad única de interacción con una de las modelos más populares de las redes sociales. La reacción de Daniella Chavez, lejos de generar polémica, demostró su simpatía y buen humor, dejando a todos a la espera de la prometida entrevista en 'Tribuna Grone'.